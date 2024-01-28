Раллийный спорткар и тюнингованный внедорожник сразились в гонке

Универсал Subaru Legacy и вездеход Suzuki Samurai устроили дуэль на бездорожье

Универсал Subaru Legacy и вездеход Suzuki Samurai, два символа японского автомобилестроения, сошлись в гонке по бездорожью, чтобы определить, кто из них является истинным королем бездорожья. Гонка была организована американской командой Hoonigan, известной своими захватывающими видеороликами о автомобилях и гонках.

Subaru Legacy, универсал 1998 года выпуска, был оснащен 2-литровым оппозитным турбомотором, 5-ступенчатой механической коробкой передач, полным приводом и независимой подвеской. Соотношение мощности к массе у Legacy составило 0,1176.

Suzuki Samurai, вездеход 1988 года выпуска, был оснащен более скромным 1,3-литровым атмосферным V4, 5-ступенчатой механической коробкой передач, полным приводом, независимой передней и зависимой задней подвеской. Соотношение мощности к массе у Samurai составило всего 0,0236.

Гонка проходила по пересеченной местности, которая включала в себя грязь, камни, песок и воду. Оба автомобиля продемонстрировали свои сильные стороны, но в конечном итоге победа осталась за Subaru Legacy.

Универсал оказался более быстрым и маневренным на бездорожье, а его более мощный двигатель позволил ему преодолевать препятствия с большей легкостью.

Однако Suzuki Samurai также показал себя достойным соперником. Несмотря на свою меньшую мощность и меньшее соотношение мощности к массе, вездеход продемонстрировал впечатляющие внедорожные качества и смог преодолеть все препятствия, хоть и с большим трудом.

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Источник: Hoonigan