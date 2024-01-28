#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Song Plus DM-i
28 января
BYD строит завод в Узбекистане и нацелился на весь мир
Глава BYD договорился с президентом Узбекистана...
Cadillac CT5-V и CT5-V Blackwing
28 января
Cadillac не «прогнулся» под экологов и представил седан с мощным V8
Cadillac представил седаны CT5-V и CT5-V...
Раллийный спорткар и тюнингованный внедорожник сразились в гонке
28 января
Раллийный спорткар и тюнингованный внедорожник сразились в гонке
Универсал Subaru Legacy и вездеход Suzuki...

Раллийный спорткар и тюнингованный внедорожник сразились в гонке

Универсал Subaru Legacy и вездеход Suzuki Samurai устроили дуэль на бездорожье

Универсал Subaru Legacy и вездеход Suzuki Samurai, два символа японского автомобилестроения, сошлись в гонке по бездорожью, чтобы определить, кто из них является истинным королем бездорожья. Гонка была организована американской командой Hoonigan, известной своими захватывающими видеороликами о автомобилях и гонках.

Subaru Legacy, универсал 1998 года выпуска, был оснащен 2-литровым оппозитным турбомотором, 5-ступенчатой механической коробкой передач, полным приводом и независимой подвеской. Соотношение мощности к массе у Legacy составило 0,1176.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Почему нужно греть мотор – 4 исключительно зимние причины

Suzuki Samurai, вездеход 1988 года выпуска, был оснащен более скромным 1,3-литровым атмосферным V4, 5-ступенчатой механической коробкой передач, полным приводом, независимой передней и зависимой задней подвеской. Соотношение мощности к массе у Samurai составило всего 0,0236.

Гонка проходила по пересеченной местности, которая включала в себя грязь, камни, песок и воду. Оба автомобиля продемонстрировали свои сильные стороны, но в конечном итоге победа осталась за Subaru Legacy.

Универсал оказался более быстрым и маневренным на бездорожье, а его более мощный двигатель позволил ему преодолевать препятствия с большей легкостью.

Однако Suzuki Samurai также показал себя достойным соперником. Несмотря на свою меньшую мощность и меньшее соотношение мощности к массе, вездеход продемонстрировал впечатляющие внедорожные качества и смог преодолеть все препятствия, хоть и с большим трудом.

Источник: Hoonigan

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
28.01.2024
Фото:YouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0