На КАМАЗе заявили о приоритетности задачи по устранению рекламационных дефектов
Выросший на 30% уровень дефектности при трехкратном росте производства премиум-грузовиков КАМАЗ К5 связан с значительным ростом объема продукции. Об этом заявили в пресс-службе Камского автомобильного завода.
Стало известно, что заказчики жалуются на рекламационные дефекты. По итогам трех месяцев на 100 единиц новейшего поколения КАМАЗа К5 их рост составил 34,9%. Такие данные приводятся в последнем выпуске корпоративной газеты «Вести КАМАЗа».
Директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ (бывшая Deloitte) Александр Васильев пояснил, что рекламационные дефекты покрываются гарантийными обязательствами производителя.
«Недостаточная квалификация привлеченных работников и недостаточное знание ими технологических процессов снизили и показатель технологической дисциплины до 0,847 при базовом уровне 0,93», — отмечается в корпоративной газете.
Отмечается, что качество всего модельного ряда КАМАЗа при этом выросло по итогам 2023 года. Вопрос устранения дефектов для производителя будет приоритетным в 2024 году.
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Источник: rbc.ru
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