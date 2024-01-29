Подрядчик Toyota фальсифицировал данные о мощности дизельных моторов — назначена проверка

Toyota объявила приостановку поставок 10 моделей из-за выявленных фальсификаций

Руководство японского производителя Toyota Motor приняло решение о приостановке поставок 10 моделей автомобилей на фоне фальсификации данных о мощности дизельных двигателей со стороны подрядчика Toyota Industries Corporation. Об этом говорится в распространенном концерном пресс-релизе.

«Во время сертификационных испытаний мощность двигателей измерялась с использованием электронного блока управления с программным обеспечением, которое отличалось от используемого для массового производства», — уточняется в тексте сообщения.

Toyota Land Cruiser 300

На заводе проверили серийную продукцию и выяснили, что все дизельные двигатели и автомобили соответствуют установленным нормам. Также принято решение о приостановке поставок нескольких дизельных двигателей и 10 моделей, которыми они оснащаются. Речь идет о таких популярных моделях, как внедорожник Land Cruiser 300 и пикап Hilux.

Японское министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма в связи с выявленными нарушениями анонсировало проверку на заводе Toyota Industries.

Напомним, в 2023 году «дочка» Toyota – компания Daihatsu стала фигурантом скандала с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, связанными с безопасностью эксплуатации автомобилей. Было выявлено более 170 нарушений в отношении десятка моделей, продающихся, в том числе, под брендом Toyota. В итоге поставки в Японии и за рубежом всех автомобилей Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis, приостановлены.

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Источник: tass.ru