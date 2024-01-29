#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подрядчик Toyota фальсифицировал данные о мощности дизельных моторов — назначена проверка
29 января
Подрядчик Toyota фальсифицировал данные о мощности дизельных моторов — назначена проверка
Toyota объявила приостановку поставок 10...
Купил «серую» машину? У дилера тебя не примут
29 января
Купил «серую» машину? У дилера тебя не примут
Владельцу отказали в обслуживании кроссовера...
Эти иранские седаны везут по параимпорту, но скоро будут официальные продажи
29 января
Эти иранские седаны везут по параимпорту, но скоро будут официальные продажи
В РФ начнут официальные продажи Iran Khodro...

Подрядчик Toyota фальсифицировал данные о мощности дизельных моторов — назначена проверка

Toyota объявила приостановку поставок 10 моделей из-за выявленных фальсификаций

Руководство японского производителя Toyota Motor приняло решение о приостановке поставок 10 моделей автомобилей на фоне фальсификации данных о мощности дизельных двигателей со стороны подрядчика Toyota Industries Corporation. Об этом говорится в распространенном концерном пресс-релизе.

«Во время сертификационных испытаний мощность двигателей измерялась с использованием электронного блока управления с программным обеспечением, которое отличалось от используемого для массового производства», — уточняется в тексте сообщения.
Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Новый кроссовер от 3 млн рублей: вместо Kia и Hyundai

На заводе проверили серийную продукцию и выяснили, что все дизельные двигатели и автомобили соответствуют установленным нормам. Также принято решение о приостановке поставок нескольких дизельных двигателей и 10 моделей, которыми они оснащаются. Речь идет о таких популярных моделях, как внедорожник Land Cruiser 300 и пикап Hilux.

Японское министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма в связи с выявленными нарушениями анонсировало проверку на заводе Toyota Industries.

Напомним, в 2023 году «дочка» Toyota – компания Daihatsu стала фигурантом скандала с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, связанными с безопасностью эксплуатации автомобилей. Было выявлено более 170 нарушений в отношении десятка моделей, продающихся, в том числе, под брендом Toyota. В итоге поставки в Японии и за рубежом всех автомобилей Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis, приостановлены.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: tass.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Wikimedia
29.01.2024
Фото:Unsplash | Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0