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Рассказали, можно ли заправляться, если горловина бака с другой стороны

На АЗС разъяснили, можно ли тянуть шланг колонки на другую сторону автомобиля

Учитывая разные конструкции транспортных средств, на большинстве автозаправочных станций колонки предусмотрены с обеих сторон. Но часто бывает, что на одной колонке образуется очередь, а соседняя свободна. В таких случаях некоторые водители подъезжают, хотя бак у машины и не на той стороне, выходят, достают пистолет и протягивают шланг через заднюю часть автомобиля.

Это помогает не только сэкономить время водителя, но и улучшить проходимость на АЗС, так как способствует более быстрому продвижению очереди и уменьшению числа машин, ожидающих заправки одновременно.

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Но можно ли так делать? На большинстве заправочных станций установлены информационные плакаты с правилами поведения во время заправки, и там отсутствует явный запрет на заправку с противоположной стороны. Таким образом, водитель может перекинуть шланг, если его длина позволяет, пояснили на одной из АЗС.

Однако следует учесть, что на некоторых АЗС длина шлангов может быть ограничена. В таком случае некоторые водители разворачиваются и подъезжают к колонке другой стороной, навстречу потоку машин. Вот этого делать нельзя, и на АЗС могут отказать в заправке, ссылаясь на внутренние правила подъезда к колонкам.

Если все же пришлось заправлять машину «не той стороной», рекомендуется припарковаться как можно ближе к колонке и удерживать пистолет руками в течение всего процесса заправки.

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Источник: njcar.ru

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
31.01.2024
Фото:Unsplash
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