«Полный фарш» и ручная работа — тюнинговый ВАЗ-2108 продают за 115 млн рублей

В России продают ВАЗ-2108 2002 года за рекордные 115 млн рублей

На одном из онлайн-сервисов по продаже автомобилей есть объявление о продаже ВАЗ-2108 2002 года выпуска. Владелец из Конаково хочет выручить за него рекордные 115 млн рублей. Для сравнения: средняя цена на рынке таких моделей составляет сейчас 100-120 тысяч рублей.

Продавец объясняет ценник тем, что его машина отличается от оригинальной версии тюнингом. Под капотом ВАЗ-2108 сильно модифицированный двигатель ВАЗ-21124 – такими оснащали ВАЗ-21010. Отмечается, что в моторе установлены поршни от двигателя ВАЗ-21213 с тефлоновым покрытием, с увеличенной камерой сгорания, а также турбина IHI VF29.

Тюнингованный ВАЗ-2108

Кроме того, у автомобиля переделана выпускная система с использованием деталей от SAAB 9000T. Тормоза тоже подверглись модификации, задние барабаны заменены дисками. По словам владельца, передняя оптика выполнена вручную специально для этого автомобиля. Переделана подсветка кнопок, щитка приборов, подиумов, есть умная подсветка ног и зеркал. Кресла – от Subaru Legacy B4, с электроприводом, есть камера заднего вида.

ВАЗ-2108

У ВАЗ-2108 современная мультимедиа, которой управляет компьютер, в приборную панель встроен сенсорный экран диагональю 8 дюймов, есть плазменный телевизор в 32 дюйма, игровая приставка PlayStation 3. Несмотря на то что объявление датировано маем 2023 года, покупателей до сих пор не нашлось. Причем продавец заверил, что «нулями не ошибся», когда указывал цену в объявлении.

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Источник: auto.ru