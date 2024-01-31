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Кто-то купил старый Lamborghini Трампа за $1,1 млн

Lamborghini Diablo, принадлежавший Дональду Трампу, установил новый рекорд

Родстер Lamborghini Diablo VT 1997 года выпуска, некогда принадлежавший бывшему президенту США Дональду Трампу, был продан за ошеломляющие 1,1 млн долларов на аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле.

Это в два раза дороже (!), чем цена любого другого родстера Diablo VT тех же годов выпуска.

Родстер Lamborghini Diablo VT 1997 года выпуска Дональда Трампа купили за рекордные 1,1 млн долларов
Родстер Lamborghini Diablo VT 1997 года выпуска Дональда Трампа купили за рекордные 1,1 млн долларов

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Lamborghini выпустила всего 132 экземпляра Diablo VT Roadster для рынка США в период с 1997 по 1999 годы. Автомобиль Трампа уникален – это единственная модель 1997 года, участвовавшая в Blu Le Mans (благодаря связям бизнесмена с Lamborghini). На двери же есть специальная табличка «Donald Trump 1997 Diablo». Кстати, владел Трамп этим родстером до 2002 года.

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Представитель Барретт-Джексон рассказал, что люди «встали и зааплодировала, когда родстер Lamborghini Diablo VT 1997 года выпуска (лот №1407), ранее принадлежавший Дональду Дж. Трампу, установил новый аукционный мировой рекорд – 1,1 млн долларов».

При этом отметку в 1 млн долларов цена преодолела всего через 90 секунд, настолько бойкими были торги.

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Кирилл Панов
Фото:Carscoops.com
31.01.2024
Фото:Carscoops.com
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