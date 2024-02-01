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Стало известно, какой кредит берут на покупку машины с пробегом

В России в 2023 году средний размер автокредита достиг 2 млн рублей

В России в 2023 году средний размер автокредита вырос на 40% и составил 1,64 млн рублей, в среднем россияне брали в банках на покупку нового автомобиля порядка 2 млн рублей, а на подержанную машину с пробегом — 1,5 млн рублей. Такие выводы сделали специалисты «Открытие Авто» в ходе исследования.

«Средний чек автокредита в 2023 году увеличился на 40% и составил 1,64 млн рублей, в том числе 1,95 млн рублей (+34%) на новую машину и 1,48 млн рублей (+45%) – на автомобиль с пробегом», — говорится в исследовании.
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При этом средний срок автокредита увеличился с 70 до 74 месяцев. В среднем размер кредита на приобретение автомобиля отечественного производства составил 935 тысяч рублей, на машину из Китая – 2,2 млн рублей, на корейский автомобиль – 2,6 млн рублей, на автомобиль производства Японии – 3,4 млн рублей, на европейские бренды – 3,8 млн рублей.

Чаще всего в 2023 году жители РФ оформляли автокредиты на машины с пробегом, на их долю пришлось две трети выдач по количеству и 58% в денежном эквиваленте. Лидерами среди российских регионов по количеству оформленных автокредитов стали Москва, Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Челябинская область.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
01.02.2024
Фото:Depositphotos
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