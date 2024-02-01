Завод «Белджи» из 67,8 тыс. собранных авто 52 тыс. отправил на экспорт
В 2023 году на заводе «Белджи» было произведено 67,8 тысячи легковых автомобилей, 52 тысячи были экспортированы в Россию, сообщил вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик.
Чиновник во время выступления затронул тему развития легкового транспорта и напомнил о мечте президента Белоруссии – наладить производство легковых автомобилей.
Страна уже делает хороший пассажирский транспорт, успешно конкурирует в мире по производству карьерных самосвалов и грузовой техники. А вот производство легковых машин в стране развито слабо.
Однако на помощь пришли китайские партнеры. Между Жодино и Борисовом был построен завод «Белджи». Сейчас на нем происходит процесс локализации компонентной базы. Из этого самое простое, что можно освоить за год-полтора, выпускать пластмассовые компоненты, отдельные узлы.
Сложнее самостоятельно производить электронные компоненты управления легковым автомобилем. Например, в легковом Belgee X50 таких блоков больше 20. И если удастся развернуть разработку собственного софта за 2-3 года, это может стать «белорусским чудом».
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Источник: «СБ. Беларусь сегодня»
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