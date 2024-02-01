Россиянам рассказали о скидках на новые машины от китайских брендов в феврале

В России 13 марок анонсировали скидки до 1,1 млн рублей при покупке новых авто

В начале года традиционно снижаются продажи новых автомобилей на рынке России, поэтому производители и дилеры привлекают покупателей различными скидками и спецпредложениями. Снижение цен анонсировали практически все бренды из Китая, официально работающие в нашей стране. А стоки на машины 2023 года выпуска у дилеров достигают нескольких сотен тысяч рублей.

В частности, в январе «прямая выгода» появилась в прайс-листах на автомобили Москвич, теперь цена лифтбека с индексом 6 дешевле на 200 тысяч рублей. Скидка в 200 тысяч рублей распространится на кроссовер Москвич 3 в старшей комплектации, а для трех других версий она составит 100 тысяч рублей. Бренд BAIC анонсировал выгоду в 100 тысяч рублей на седан U5 Plus и кроссовер X35.

АВТОВАЗ тоже снизил цены, теперь новая Lada Vesta будет дороже на 200 тысяч рублей при условии оформления кредита по фирменной финансовой программе и сдачи старой машины в трейд-ин.

Марка Jetour при покупке кроссовера Dashing 2023 года обещает бонус до 300 тысяч рублей, предлагаются кредиты без первоначального взноса от четырех банков-партнеров. Chery снизила цены на кроссовер Tiggo 8 на 240 тысяч рублей. До конца февраля бренд продлил предновогоднюю акцию – зимние шины в подарок к седану Arrizo 8, гибридным версиям кроссоверов Tiggo 7 и Tiggo 8, а также семиместному Tiggo 8 Pro Max.

До конца февраля у Chery действуют скидки при покупке в кредит и сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Снижение цен заявлено на уровне от 375 тысяч до 1,13 млн рублей в зависимости от модели. Обещает скидку при сдаче автомобиля в трейд-ин в январе бренд Livan. Скидка при покупке хэтчбека X3 Pro составит 80 тысяч рублей. А на кроссовер X6 Pro или седан S6 Pro дисконт составит 100 тыс. рублей.

Omoda при оформлении кредита и сдаче старой машины уступит 40 тысяч рублей при бронировании кроссовера C5 через онлайн-витрину на сайте, для седана S5 выгода составит 20 тысяч рублей. Марка Exeed обещает выгоду от 350 до 500 тысяч рублей на кроссоверы LX, TXL, VX и RX. Цена на кроссовер TXL будет снижена на 50-100 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Haval объявил «прямую выгоду» в 200 тысяч рублей на четыре старшие комплектации кроссовера Jolion 2023 года выпуска. На автомобили 2024 года выгода составляет 100 тысяч рублей, на кроссоверы Haval Dargo обещают скидку в 200 тысяч рублей при сдаче старого автомобиля в зачет стоимости нового.

Цены на кроссовер Dongfeng 580 в январе снижали два раза: на 101 и 150 тысяч, теперь он стоит 2,5 млн рублей. FAW объявил скидку 200 тысяч рублей на все комплектации кроссовера Bestune T77, теперь цена кроссовера стартует от 2,66 млн рублей.

«Дополнительную выгоду» анонсировал и бренд Changan, в частности на гибридный кроссовер Uni-K iDD она составляет 200 тыс. рублей. Седаны Alsvin и EADO Plus станут доступнее на 100 тысяч рублей. Бренд Geely гарантирует «специальную выгоду» на старшие комплектации кроссовера Coolray. Теперь машины в версиях Flagship и Flagship Sport подешевели на 155 тысяч рублей, а версия Comfort – на 65 тысяч рублей. Для кроссовера Atlas Pro заявлена скидка 80-150 тысяч рублей, а при покупке Coolray и седана Emgrand клиенту уступят 50 тысяч рублей. Причем «специальная выгода» у Geely сочетается с другими акциями: при оформлении кредита и сдаче старого автомобиля дилеру.

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Источник: gazeta.ru