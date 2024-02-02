С 1 февраля в России вступили в силу новые правила выпуска автомобилей — разбираемся в деталях

Эксперт объяснил, что будет в автопроме РФ при вводе экостандарта не ниже Евро-3

Вступившие с февраля 2024 года новые требования в части экологических стандартов к выпускаемым автомобилям являются защитной мерой. Даже в случае возникновения проблем с критическими комплектующими отечественный автопром продолжит выпуск транспортных средств в рамках существующих технических требований со стороны государства. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Он объяснил, что стандарт экологической чистоты авто определяет предельно допустимое содержание вредных веществ в выхлопных газах. К ним относятся углекислый газ, оксиды азота и углеводороды, частицы сажи и так далее. Васильев подчеркнул, что у стандартов Евро-3 и Евро-4 довольно существенная разница, причем по некоторым параметрам – в разы.

«Уже в стандарте Евро-3 предполагается наличие каталитического нейтрализатора. Поэтому дальнейшее снижение вредных выбросов осуществляется за счет совершенствования системы впрыска, оптимизации процессов сгорания топлива и использования производительных блоков управления двигателем», — подчеркнул собеседник издания.

Васильев напомнил, что в дизельные моторы устанавливаются специальные сажевые фильтры и применяется технология AdBlue. С точки зрения технологии этот процесс достаточно сложный и, естественно, отражается на стоимости современных автомобилей. Более того, внедряемый в Европе стандарт Евро-6 практически невыполним для машин с ДВС, убежден эксперт.

В современных условиях разрыв любых логистических цепочек чреват для автопрома России, подчеркивает Васильев. Отсутствие высокотехнологичных компонентов может привести к остановке производства. Васильев называет снижение требований к экологической чистоте автомобилей превентивной мерой, поэтому даже в случае возникновения проблем с поставками отечественные производители продолжат выпуск продукции в рамках существующих требований со стороны государства.

«И это не означает, что теперь все выпускаемые на территории РФ автомобили будут соответствовать исключительно стандарту Евро-3. Просто при возникновении сложностей с выпуском конкретной модели по, к примеру, стандарту Евро-5, ее будут производить по более либеральным экологическим требованиям», — резюмировал Васильев.

Напомним, с февраля 2024 года все собираемые в России автомобили должны соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-3.

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Источник: rg.ru