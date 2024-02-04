#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые популярные и интересные направления для экскурсий
4 февраля
Названы самые популярные и интересные направления для экскурсий
Туроператоры назвали самые популярные страны...
600 тысяч иностранных туристов посетили Россию в 2023 году
4 февраля
600 тысяч иностранных туристов посетили Россию в 2023 году
В 2023 году в Россию въехало более чем в три...
Что такое тизер? В ролике BMW это пытается узнать Кристофер Уокен
4 февраля
Что такое тизер? В ролике BMW это пытается узнать Кристофер Уокен
BMW привлекла Кристофера Уокена для рекламы...

ИИ в новых автомобилях не позволит нарушать правила

Сенатор предложил изменить ПДД, чтобы ИИ регулировал скорость автомобилей

В Калифорнии представили законопроект, который, если станет законом, запретит автомобилям превышать скорость более чем на 16 км/ч, начиная с 2027 года.

Сенатор Скотт Вайнер предлагает оснащать новые автомобили искусственным интеллектом, который сможет определять и заставит соблюдать ограничения скорости. Сделать это несложно: многие современные автомобили уже оснащены системами, поддерживающими постоянную скорость.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Автомобиль королевы Великобритании продадут с аукциона

Предлагаемый законопроект обяжет автомобили, выпущенные начиная с 2027 модельного года, оснащаться технологией GPS и бортовыми камерами для фиксации превышения скорости. Эта технология может выдавать водителю звуковые, визуальные или тактильные предупреждения и в итоге принудительно ограничивать скорость автомобиля.

«Я не думаю, что люди сочтут это злоупотреблением властью. Большинство людей и так соблюдают ограничения скорости, потому что знают, что скорость убивает. Я думаю, если бы вы спросили кого-нибудь, должны ли люди превышать скорость более чем на 16 км в час, если вы не скорая помощь, большинство ответило бы «нет, -. говорит Винер.

Законопроект будет вынесен на голосование этой весной.

Источник: gadgettendency.com

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 4
04.02.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0