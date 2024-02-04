ИИ в новых автомобилях не позволит нарушать правила

Сенатор предложил изменить ПДД, чтобы ИИ регулировал скорость автомобилей

В Калифорнии представили законопроект, который, если станет законом, запретит автомобилям превышать скорость более чем на 16 км/ч, начиная с 2027 года.

Сенатор Скотт Вайнер предлагает оснащать новые автомобили искусственным интеллектом, который сможет определять и заставит соблюдать ограничения скорости. Сделать это несложно: многие современные автомобили уже оснащены системами, поддерживающими постоянную скорость.

Предлагаемый законопроект обяжет автомобили, выпущенные начиная с 2027 модельного года, оснащаться технологией GPS и бортовыми камерами для фиксации превышения скорости. Эта технология может выдавать водителю звуковые, визуальные или тактильные предупреждения и в итоге принудительно ограничивать скорость автомобиля.

«Я не думаю, что люди сочтут это злоупотреблением властью. Большинство людей и так соблюдают ограничения скорости, потому что знают, что скорость убивает. Я думаю, если бы вы спросили кого-нибудь, должны ли люди превышать скорость более чем на 16 км в час, если вы не скорая помощь, большинство ответило бы «нет, -. говорит Винер.

Законопроект будет вынесен на голосование этой весной.

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Источник: gadgettendency.com