Названа еще одна причина заменить масло после зимы
Бытует мнение, что зимой моторное масло быстрее стареет. Но одни разделяют эту точку зрения, а другие считают надуманной. Обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин привел несколько доводов относительно того, что в холода масло действительно интенсивнее теряет часть своих полезных качеств. Одна из не самых очевидных причин, которую указывает эксперт – это... снег на дорогах!
Мнение эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:
— Зимой погодные условия тяжелее. Это не только низкие температуры, но еще и снегопады. Снег под колесами создает дополнительное сопротивление при движении, а значит возникают повышенные нагрузки на двигатель. Температура масла растет, оно быстрее окисляется и теряет рабочие свойства.
И конечно, это не единственный фактор, который заметно «старит» моторное масло в зимний период – об этом Михаил Колодочкин и приглашенные эксперты «За рулем» подробно рассказывают в нашем новом материале!
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