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Названа еще одна причина заменить масло после зимы

Эксперт «За рулем» объяснил, как снег под колесами «убивает» моторное масло

Бытует мнение, что зимой моторное масло быстрее стареет. Но одни разделяют эту точку зрения, а другие считают надуманной. Обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин привел несколько доводов относительно того, что в холода масло действительно интенсивнее теряет часть своих полезных качеств. Одна из не самых очевидных причин, которую указывает эксперт – это... снег на дорогах!

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Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

— Зимой погодные условия тяжелее. Это не только низкие температуры, но еще и снегопады. Снег под колесами создает дополнительное сопротивление при движении, а значит возникают повышенные нагрузки на двигатель. Температура масла растет, оно быстрее окисляется и теряет рабочие свойства.

И конечно, это не единственный фактор, который заметно «старит» моторное масло в зимний период – об этом Михаил Колодочкин и приглашенные эксперты «За рулем» подробно рассказывают в нашем новом материале!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
02.02.2024
Фото:freepik / freepik
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