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Искусственный интеллект запретит автомобилям нарушать ПДД

Законопроект предписывает автомобилям не превышать скорость более чем на 16 км/ч

В законодательство США внесли законопроект, который может внести изменения в правила дорожного движения. Согласно этому предложению, новым автомобилям, выпускаемым начиная с 2027 года, будет предписано соблюдать ограничение скорости, не превышающее установленный предел более, чем на 16 км/ч.

Сенатор Скотт Вайнер предлагает использовать искусственный интеллект в новых автомобилях, который будет контролировать и гарантировать соблюдение этого ограничения.

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В настоящее время системы программного ограничения максимальной скорости уже применяются во многих современных автомобилях. Однако предлагаемый законопроект под номером 961 требует внедрения GPS-технологии и бортовых камер в новые автомобили для обнаружения случаев превышения скорости. Эта технология будет предупреждать водителя с помощью звуковых, визуальных или тактильных сигналов, а в конечном итоге ограничивать скорость транспортного средства.

Сенатор Вайнер уверен, что большинство людей поддержат данное предложение, поскольку ограничения скорости необходимы для обеспечения безопасности на дорогах.

Весной этого года законопроект будет подвергнут голосованию.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / rawpixel.com
03.02.2024
Фото:freepik / rawpixel.com
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