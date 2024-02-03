Россиянин угнал такси со спящим водителем внутри

В Челябинской области мужчина угнал такси вместе со спящим в салоне водителем

Инцидент произошел в городе Златоуст Челябинской области. Неизвестный мужчина сел в такси и попросил отвезти его по определенному адресу. По дороге водитель почувствовал усталость и припарковался в укромном месте, чтобы немного отдохнуть.

Оставив машину заведенной, водитель пересел на заднее сиденье и уснул. В этот момент мужчина, сидевший на переднем сиденье, воспользовался ситуацией и угнал автомобиль.

Угонщик решил покататься по городу, но не успел далеко уехать. Через некоторое время его заметили сотрудники ГИБДД и потребовали остановиться. Однако мужчина проигнорировал их требование и попытался скрыться.

Полицейские организовали погоню, и угонщик был задержан. Оказалось, что он был пьян. На него были составлены административные протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угон». Суд вынес решение арестовать угонщика на 19 суток.

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Источник: «Полиция Челябинской области»