Его лишили всего, что делало его легендой: подробности о новом Mitsubishi Pajero
Главным новшеством в Pajero станет отказ от рамной конструкции в пользу несущего кузова. Такое решение позволит улучшить ездовой комфорт и управляемость автомобиля, но при этом снизит его внедорожные способности. Это может не понравиться тем, кто ценит Pajero именно за его возможности на бездорожье.
Новый Pajero будет построен на платформе CMF-C/D, которая также лежит в основе Mitsubishi Outlander. Pajero нового поколения, скорее всего, получит гибридную силовую установку, подобную той, что используется в новом Outlander PHEV.
Внешний вид нового Pajero пока держится в секрете, но можно ожидать, что он будет выполнен в более современном стиле.
Ожидается, что новый Mitsubishi Pajero появится на рынке в 2025 году. Цена автомобиля пока неизвестна, но, вероятно, она будет выше, чем у нынешнего поколения.
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Источник: BestCarWeb
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