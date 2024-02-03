Его лишили всего, что делало его легендой: подробности о новом Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero нового поколения лишится рамы и переедет на другую платформу

Главным новшеством в Pajero станет отказ от рамной конструкции в пользу несущего кузова. Такое решение позволит улучшить ездовой комфорт и управляемость автомобиля, но при этом снизит его внедорожные способности. Это может не понравиться тем, кто ценит Pajero именно за его возможности на бездорожье.

Mitsubishi Pajero

Новый Pajero будет построен на платформе CMF-C/D, которая также лежит в основе Mitsubishi Outlander. Pajero нового поколения, скорее всего, получит гибридную силовую установку, подобную той, что используется в новом Outlander PHEV.

Mitsubishi Pajero

Внешний вид нового Pajero пока держится в секрете, но можно ожидать, что он будет выполнен в более современном стиле.

Ожидается, что новый Mitsubishi Pajero появится на рынке в 2025 году. Цена автомобиля пока неизвестна, но, вероятно, она будет выше, чем у нынешнего поколения.

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Источник: BestCarWeb