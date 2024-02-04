Легендарный надежный японский внедорожник подешевел в России

Honda CR-V нового поколения подешевел на российском рынке до 3,2 млн рублей

В России появилась уникальная возможность обрести самый надежный и выносливый компактный кроссовер в мире – Honda CR-V шестого поколения.

Honda CR-V

Сейчас дилеры предлагают купить такой кроссовер за 3,215 млн рублей. Компания из Владивостока предлагает привезти под заказ автомобиль.

Установленная в Honda CR-V полноценная гибридная система производит впечатляющие 204 л. с. Безупречное сочетание 2-литрового бензинового двигателя и 184-сильного электромотора обеспечивает превосходную эффективность движения. Эта конструкция позволит проехать более 400 тысяч километров без каких-либо проблем.

Honda CR-V

В отделке салона использована натуральная кожа, руль также обтянут высококачественной кожей. Крупный сенсорный дисплей, климат-контроль и беспроводная зарядка создают настоящее ощущение комфорта, а на интуитивно понятной мультимедийной системе удобно управлять различными функциями.

Honda CR-V

К сожалению, официально машина в России недоступна, но привоз из Владивостока решает эту проблему.

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Источник: Автоновости дня