Легендарный надежный японский внедорожник подешевел в России

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В России появилась уникальная возможность обрести самый надежный и выносливый компактный кроссовер в мире – Honda CR-V шестого поколения.

Honda CR-V
Honda CR-V

Сейчас дилеры предлагают купить такой кроссовер за 3,215 млн рублей. Компания из Владивостока предлагает привезти под заказ автомобиль.

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Установленная в Honda CR-V полноценная гибридная система производит впечатляющие 204 л. с. Безупречное сочетание 2-литрового бензинового двигателя и 184-сильного электромотора обеспечивает превосходную эффективность движения. Эта конструкция позволит проехать более 400 тысяч километров без каких-либо проблем.

Honda CR-V
Honda CR-V

В отделке салона использована натуральная кожа, руль также обтянут высококачественной кожей. Крупный сенсорный дисплей, климат-контроль и беспроводная зарядка создают настоящее ощущение комфорта, а на интуитивно понятной мультимедийной системе удобно управлять различными функциями.

Honda CR-V
Honda CR-V

К сожалению, официально машина в России недоступна, но привоз из Владивостока решает эту проблему.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 3
04.02.2024
Фото:Honda
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Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

я не нашел

Недостатки:

сплошное г за такие деньги!

Комментарий:

недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.

-11