Легендарный надежный японский внедорожник подешевел в России
В России появилась уникальная возможность обрести самый надежный и выносливый компактный кроссовер в мире – Honda CR-V шестого поколения.
Сейчас дилеры предлагают купить такой кроссовер за 3,215 млн рублей. Компания из Владивостока предлагает привезти под заказ автомобиль.
Установленная в Honda CR-V полноценная гибридная система производит впечатляющие 204 л. с. Безупречное сочетание 2-литрового бензинового двигателя и 184-сильного электромотора обеспечивает превосходную эффективность движения. Эта конструкция позволит проехать более 400 тысяч километров без каких-либо проблем.
В отделке салона использована натуральная кожа, руль также обтянут высококачественной кожей. Крупный сенсорный дисплей, климат-контроль и беспроводная зарядка создают настоящее ощущение комфорта, а на интуитивно понятной мультимедийной системе удобно управлять различными функциями.
К сожалению, официально машина в России недоступна, но привоз из Владивостока решает эту проблему.
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Источник: Автоновости дня
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Отзывы о Honda CR-V (1)
я не нашел
сплошное г за такие деньги!
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.