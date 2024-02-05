В ФСО рассказали, на чем и когда ездит за рулем Путин

Путин не пользуется иностранными автомобилями из Гаража особого назначения

Автомобилей иностранного производства в пользовании президента России Владимира Путина из Гаража особого назначения ФСО РФ нет, рассказал начальник отдела по связям с прессой и общественностью ведомства Денис Симонов.

Глава государства уже шесть лет использует отечественный лимузин Aurus, на котором ездит в России и за границей. Автомобили Aurus предоставляются и зарубежным гостям, которые приезжают в РФ. Впервые Путин проехал на новом лимузине 7 мая 2018 года во время своей инаугурации. А до этого глава государства передвигался на Merсedes-Benz.

«Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега», - сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин самостоятельно садится за руль, передвигаясь по территории своей петербургской резиденции – Константиновского дворца, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В Службе безопасности это вопросов не вызывает, все-таки он ездит самостоятельно только по территории комплекса. Так, недавно он катал Александра Лукашенко во время визита того в Россию 27–29 февраля. Но на дороги общего пользования они все же не выезжали, это могло бы доставить много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы, поделился Песков. Ведь тогда дороги пришлось бы перекрывать, а «там и без этого большие пробки».

Недавно Путин на выставке «Россия» на ВДНХ констатировал, что сейчас в Германии «уничтожают свой автопром».

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Источник: РИА Новости и ТАСС