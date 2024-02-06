Этот кроссовер пользовался наибольшим спросом у россиян в 2023 году

Аналитики назвали самые популярные китайские автомобили в РФ в 2023 году

Доля моделей китайских автопроизводителей в структуре предложения новых автомобилей на российском рынке в 2023 году составила 58%. За год этот показатель вырос на рекордные 38%. Такие цифры «Известиям» озвучили специалисты онлайн-платформы «Авито Авто».

Согласно данным аналитиков, средняя цена на новые автомобили брендов из Китая в 2023 году достигла 2,98 млн рублей. В сравнении с 2022 годом популярность новых китайских автомобилей в 2023 году увеличилась на 280%, а предложение — на 440%.

Haval Jolion

Среди брендов лидером спроса стал Haval с результатом 9,2%, средняя стоимость автомобилей бренда составила 2,22 млн рублей — на 3,5% меньше, чем в 2022 году. На втором месте лидер 2022 года — бренд Chery: в 2023 году доля его спроса на рынке РФ составила 7,2%, а средняя стоимость выросла сразу на 24,6% — до 4,85 млн рублей. В топ-5 самых востребованных брендов из Китая вошли также Changan (6,9%), Geely (6,3%) и Omoda (4,9%).

Китайский кроссовер Haval Jolion в 2023 году пользовался у россиян наибольшим спросом. Его средняя цена составила 2,41 млн рублей (доля 4,5% от спроса на новые авто из КНР). Затем идут Omoda C5, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro. Десятку самых популярных моделей замкнули Jetour Dashing, Geely Monjaro, Haval F7x, Haval F7, а также Geely Tugella.

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Источник: iz.ru