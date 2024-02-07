В Якутии поймали узбекистанца с «синтетикой» в багажнике (видео)

На трассе «Колыма» задержали водителя с грузом наркотиков весом более 2 кг

На 141-м километре федеральной автодороги инспекторы ДПС остановили легковушку с номерами Смоленской области. Дело могло бы ограничиться обычной проверкой документов, но полицейские заметили, что водитель нервничает – и провели личный досмотр и осмотр автомобиля, сообщает сайт МВД Медиа.

«Из багажного отсека машины, на которой передвигался 23-летний гражданин Республики Узбекистан, временно проживающий в Санкт-Петербурге, сотрудники полиции изъяли полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 4 свертка с порошкообразным веществом светлого цвета. Молодой человек был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

А в отделе выяснилось, что в свертках – более двух килограммов синтетического наркотика а-PVP (альфа-пирролидиновалерофенона), которые задержанный, по его словам, вез из Новосибирска в Магаданскую область, чтобы там продать. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ и заключили под стражу.

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Источник: МВД Медиа