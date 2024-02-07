Крепкая подвеска, нержавеющий кузов - надежный «американец» за 700 тыс. рублей
Мы решили поискать альтернативу хэтчбеку Лада Калина за 700 тыс. рублей с пробегом менее 200 тыс. км. Автомобиль с такими характеристиками будет уже возрастной (10-14 лет), но это не значит, что тут не найдется достойный и надежный вариант. Например, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рекомендует обратить внимание на дорестайлинговую версию Ford Focus третьего поколения, выпущенного в 2011–2013 годах.
Он советует выбирать самые простые версии с механической коробкой передач, поскольку у этой модели не было классического гидротрансформаторного автомата, а роботизированные трансмиссии того времени достаточно капризны. Тем не менее, на вторичном рынке около половины машин именно с таким типом коробки передач.
Поэтому, если нужна машина именно с АКП, лучше присмотреться к другой модели. Ну и значит двухлитровый мотор, мощностью 150 л.с. тоже «в пролете», так как дружит он только с роботом.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
- Оптимальный по балансу ресурса и надежности – атмосферник 1.6 (85, 105 или 125 л. с.). Мелкие неурядицы присущи и ему – например, текущие сальники и прокладка клапанной крышки, но простая конструкция обеспечивает огромный ресурс.
Самый маломощный – он же и самый долгоиграющий, а 125‑сильный быстрее всех разрушает слабые звенья коробки IB5.
Среди плюсов «третьего» Фокуса – очень крепкая подвеска, негниющий кузов - все его детали, кроме крыши, оцинкованы и достаточно стойко сопротивляются коррозии. В автомобиле хорошо работающая, некапризная электроника и щедрое оснащение.
Среди недочетов – тесноватый салон, скромный багажник (всего 277 л.) и небольшой клиренс – 150 мм. Но это все мелочи. В целом машина вполне надежная.
Какие еще иномарки можно поискать за 700 тыс. руб., читайте в полной версии статьи «За рулем».
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