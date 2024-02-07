Крепкая подвеска, нержавеющий кузов - надежный «американец» за 700 тыс. рублей

Эксперт Зиновьев советует Ford Focus 3 на вторичном рынке брать с механикой

Мы решили поискать альтернативу хэтчбеку Лада Калина за 700 тыс. рублей с пробегом менее 200 тыс. км. Автомобиль с такими характеристиками будет уже возрастной (10-14 лет), но это не значит, что тут не найдется достойный и надежный вариант. Например, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рекомендует обратить внимание на дорестайлинговую версию Ford Focus третьего поколения, выпущенного в 2011–2013 годах.

Он советует выбирать самые простые версии с механической коробкой передач, поскольку у этой модели не было классического гидротрансформаторного автомата, а роботизированные трансмиссии того времени достаточно капризны. Тем не менее, на вторичном рынке около половины машин именно с таким типом коробки передач.

Поэтому, если нужна машина именно с АКП, лучше присмотреться к другой модели. Ну и значит двухлитровый мотор, мощностью 150 л.с. тоже «в пролете», так как дружит он только с роботом.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

- Оптимальный по балансу ресурса и надежности – атмосферник 1.6 (85, 105 или 125 л. с.). Мелкие неурядицы присущи и ему – например, текущие сальники и прокладка клапанной крышки, но простая конструкция обеспечивает огромный ресурс.

Самый маломощный – он же и самый долгоиграющий, а 125‑сильный быстрее всех разрушает слабые звенья коробки IB5.

Среди плюсов «третьего» Фокуса – очень крепкая подвеска, негниющий кузов - все его детали, кроме крыши, оцинкованы и достаточно стойко сопротивляются коррозии. В автомобиле хорошо работающая, некапризная электроника и щедрое оснащение.

Среди недочетов – тесноватый салон, скромный багажник (всего 277 л.) и небольшой клиренс – 150 мм. Но это все мелочи. В целом машина вполне надежная.

Какие еще иномарки можно поискать за 700 тыс. руб., читайте в полной версии статьи «За рулем».