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Как устанавливать детское кресло: на переднем или заднем сиденье — объясняем

В ГИБДД напомнили водителям, когда ребенку можно ездить без специального кресла

На безопасности детей ни в коем случае нельзя экономить, поэтому при перевозке маленьких пассажиров в автомобиле в обязательном порядке необходимы специальные кресла. Об ответственности автовладельцев в отношении детей напомнили в ГИБДД.

Представители ведомства уточнили, что в 2024 году российские законодатели не вносили никаких изменений в актуальные правила. С инструкциями по перевозке детей можно ознакомиться в разделе 22.9 Правил дорожного движения (ПДД). Причем с момента их последних изменений в 2017 году до сегодняшнего дня они остаются неизменными.

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В частности, в этом разделе указано, что для перевозки детей в автомобиле с системой ISOFIX и ремнями безопасности нужно использовать специальные устройства для фиксации. Детей возрастом 12 лет и старше уже можно перевозить без специальных устройств. Достаточно пристегнуть ребенка стандартным ремнем безопасности, но это возможно только после наступления 12-летнего возраста — на следующий после дня рождения день, уточнили в ГИБДД.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет допускается только в специальных автокреслах или бустерах. Детей в возрасте от 7 до 12 лет разрешается перевозить на заднем сиденье автомобиля не только в детских автокреслах лицом по ходу движения, но и с использованием штатного ремня безопасности – если рост ребенка выше полутора метров. На переднем сиденье несовершеннолетний в обязательном порядке должен находиться в специальном кресле. В ГИБДД подчеркнули, что не будет являться нарушением, если маленький пассажир до 12 лет, ростом выше 150 см и весом больше 36 кг будет на заднем сиденье пристегнут стандартными ремнями безопасности.

Обязательно нужно соблюсти все требования в части роста и веса маленького пассажира, они указаны в маркировке. Малышей в возрасте до семи лет нужно перевозить исключительно в специальных креслах или автолюльках. Причем такие устройства можно установить не только на заднем, но и на переднем сиденье автомобиля. В этом случае тоже важно соответствие устройства весу и росту ребенка, а также обязательно наличие сертификата от производителя, подтверждающего его безопасность.

Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / ASphotofamily
Количество просмотров 1
07.02.2024
Фото:freepik / ASphotofamily
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