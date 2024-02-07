Обновленная Skoda Octavia – какой она будет
Skoda официально опубликовала последний рисунок обновленной Octavia перед премьерой. Также было официально объявлено, что автомобиль будет представлен онлайн 14 февраля 2024 года.
Новая Octavia по-прежнему будет выпускаться в кузовах лифтбек и универсал, а также в версиях Sportline и RS.
В результате обновления Октавия претерпел значительные изменения и стала выглядеть спортивнее. Надо отметить совершенно новый дизайн фар с матричными светодиодами второго поколения с использованием материала Crystallinium, придающему свету уникальный синий оттенок. Также увеличился воздухозаборник, из-за чего автомобиль кажется шире.
В профиль перемен не видно, но у Октавии теперь будут колесные диски нового дизайна.
В настоящее время информации об интерьере, комплектациях и двигателях нет. Однако, если судить по новому VW Golf и шпионским снимкам Октавии, новинка получит большой экран мультимедии и новейшую информационно-развлекательную систему.
Кроме того, можно предположить, что Октавию будут оснащать знакомыми двигателями VAG (1.5Т, 2.0Т и так далее).
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Отзывы о Skoda Octavia (9)
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
нет
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.