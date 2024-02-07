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Обновленная Skoda Octavia – какой она будет

Skoda опубликовала официальные изображения обновленной Octavia

Skoda официально опубликовала последний рисунок обновленной Octavia перед премьерой. Также было официально объявлено, что автомобиль будет представлен онлайн 14 февраля 2024 года.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

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Новая Octavia по-прежнему будет выпускаться в кузовах лифтбек и универсал, а также в версиях Sportline и RS.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

В результате обновления Октавия претерпел значительные изменения и стала выглядеть спортивнее. Надо отметить совершенно новый дизайн фар с матричными светодиодами второго поколения с использованием материала Crystallinium, придающему свету уникальный синий оттенок. Также увеличился воздухозаборник, из-за чего автомобиль кажется шире.

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В профиль перемен не видно, но у Октавии теперь будут колесные диски нового дизайна.

В настоящее время информации об интерьере, комплектациях и двигателях нет. Однако, если судить по новому VW Golf и шпионским снимкам Октавии, новинка получит большой экран мультимедии и новейшую информационно-развлекательную систему.

Кроме того, можно предположить, что Октавию будут оснащать знакомыми двигателями VAG (1.5Т, 2.0Т и так далее).

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Кирилл Панов
Фото:Skoda
07.02.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.

+3