Обновленная Skoda Octavia – какой она будет

Skoda опубликовала официальные изображения обновленной Octavia

Skoda официально опубликовала последний рисунок обновленной Octavia перед премьерой. Также было официально объявлено, что автомобиль будет представлен онлайн 14 февраля 2024 года.

Skoda Octavia

Новая Octavia по-прежнему будет выпускаться в кузовах лифтбек и универсал, а также в версиях Sportline и RS.

Skoda Octavia

В результате обновления Октавия претерпел значительные изменения и стала выглядеть спортивнее. Надо отметить совершенно новый дизайн фар с матричными светодиодами второго поколения с использованием материала Crystallinium, придающему свету уникальный синий оттенок. Также увеличился воздухозаборник, из-за чего автомобиль кажется шире.

В профиль перемен не видно, но у Октавии теперь будут колесные диски нового дизайна.

В настоящее время информации об интерьере, комплектациях и двигателях нет. Однако, если судить по новому VW Golf и шпионским снимкам Октавии, новинка получит большой экран мультимедии и новейшую информационно-развлекательную систему.

Кроме того, можно предположить, что Октавию будут оснащать знакомыми двигателями VAG (1.5Т, 2.0Т и так далее).