Зачем пожарным Maserati? Ответ позабавит

Необычный пожарный пикап Maserati Quattroporte показали на выставке Retromobile

Редкий Maserati Quattroporte 1967 года, переоборудованный в пожарный пикап, был выставлен на аукцион на автосалоне Retromobile. Эта машина была одной из пяти, использовавшихся на Гран-при Италии Формулы-1 до конца 1970-х годов.

Maserati Quattroporte 1967 года

Maserati с пожарным оборудованием могли быстро доехать до места аварии на трассе и, тем самым, спасти жизнь пилоту.

Maserati Quattroporte 1967 года

Этого «пожарного» оценили в сумму от 150 000 до 250 000 евро, но он так и не нашел покупателя.

История машины интересна. Только в середине 1960-х годов Формула-1 (наконец-то) задумалась о безопасности пилотов. Главной опасностью были пожары, и поэтому компания CEA, выпускающая огнетушители, решила создать машину для борьбы с огнем на гонках.

Выбор пал на Maserati Quattroporte. Автомобили закупили и отдали их для доработки в итальянское кузовное ателье Grazia. На выходе получился пикап с двигателем V8 4.7 мощностью 260 л.с. И служил этот автомобиль верой и правдой.

В 1987 году его купил француз Гвидо Бартоломео. После реставрации автомобиль был передан швейцарскому бизнесмену Кристофу Гроэ. Затем пикап снова перепродали, в 2011 году. Теперь этот Maserati Quattroporte ищет нового хозяина, но желающих нет.