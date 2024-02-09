Дилеры соревнуются на российском рынке размером скидок

Автодилеры освобождают склады, предлагая скидки на машины 2023 года

В начале этого года автопроизводители отказались от традиционного повышения цен и сейчас соревнуются друг с другом в размерах скидок на популярные модели. К прямым скидкам добавляется дисконт за использование кредита или трейд-ин. В целом можно сказать, что наблюдается почти повсеместное, хоть и временное, удешевление автомобилей.

Так, начиная с начала февраля заметно подешевел кроссовер Omoda C5, особенно в базовой комплектации, которая теперь обойдется на 240 тысяч рублей меньше. Автомобиль доступен от 2,44 млн руб., что символично, учитывая, что год назад он стоил столько же. В течение 2023 года цена на Omoda C5 повышалась, но теперь вернулась на прежний уровень.

Также снизилась стоимость седана Omoda S5, особенно базовой версии, на 100 тысяч рублей, что также означает возвращение к прошлогодним ценам.Марка Chery снизила цены на кроссовер Tiggo 8 на 240 тыс. рублей, на ряд версий Chery Tiggo 7 Pro Max на 110 тысяч рублей, а на кроссовер Jetour Dashing предлагает скидку в 300 тыс. рублей.

На дорестайлинговый Haval Jolion дают скидку в 100 тыс. рублей, а обновленный Jolion стоит от 1,999 млн рублей.При покупке Haval M6 скидывают 200 тыс. рублей на обе комплектации, его стоимость начинается от 1,979 млн рублей.

Dongfeng 580 также подешевел на 250 тысяч рублей.

Changan предлагает скидку на несколько моделей, в том числе на Changan Alsvin на 100 тыс. рублей и на кроссовер Uni-K на 200 тыс. рублей.

Geely распродает автомобили прошлого года, включая Coolray I и Atlas первого поколения. Так «старый» Atlas можно купить на 80-150 тысяч дешевле, на новый пока скидок не дают.

Kaiyi E5 подешевел на 270 тысяч рублей, что, вероятно, стало реакцией на выход нового Geely Emgrand.

АВТОВАЗ скидок не предлагает, но и цены на свои машины пока не повышает.

А что дальше?

Несмотря на текущее снижение цен, стоит отметить, что это скорее временное явление, связанное с затовариванием прошлого года. В феврале ожидается снижение поставок из-за китайского Нового года. Таким образом, цены на автомобили 2024 г. в. могут вернуться к росту уже весной.

Таким образом, речь идет, в основном, о китайских брендах, которые уже в 2024 году намереваются занять до 84% российского рынка. Чем привлекают китайские автомобили россиян? Недавнее исследование показало, что список функций, которые есть уже в базовом оснащении, в автомобилях из Поднебесной гораздо шире, чем у европейских аналогов. Последние больше внимания уделяют не столько оснащению, сколько надежности и безопасности автомобиля.

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Источник: 74.ru