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Ничего, что почти конец света, я всё снимаю

Porsche 911 GT2 RS разбился вдребезги, а пассажир остался невозмутим

В самом начале ролика мы видим капли дождя на ветровом стекле Porsche 911.2 GT2 RS, но это не помешало водителю резко нажать на педаль газа. Porsche тут же развернуло боком к обочине дороги и закрутило волчком. Большая часть повреждений пришлась на сторону водителя.

И хотя кажется, что повреждения могли быть куда серьезнее, мы видим, что Porsche за 350 тысяч долларов серьезно разбит.

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Но поражает видео больше тем, насколько спокойным оставался парень, который сопровождал водителя. В то время как неудавшийся гонщик быстро понимает, что он потерял управление и ничего не может сделать, кроме как выкрикивать бессмысленные слова, пассажир сохраняет хладнокровие и снимает все на видео. Благодаря этому мы можем практически ощутить себя внутри спорткара, который разбивается на большой скорости.

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Porsche
10.02.2024
Фото:Porsche
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