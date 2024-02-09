Ресурс движка 500 тысяч км, кузов крепкий: европейский С-класс за 700 тыс. руб.
Времена такие, что за 700 тысяч рублей сейчас можно купить подержанную Калину, и то не всякую. Однако альтернатива этому решению есть, причем находится она в стане иномарок. Секрет тут кроется в... хэтчбеках! Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил рейтинг пятидверных хэтчбеков-иномарок с пробегом до 200 тысяч км.
В частности, Зиновьев рассказал о нюансах выбора подержанного Renault Megane III. За указанную сумму можно рассчитывать на машину 2010-2013 годов, и, если повезет, пробег будет меньше 150 тысяч км.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Интересно, что более простой Sandero при равных пробегах стоит сейчас почти столько же, хотя Megane размером больше и классом выше. Отметим клиренс 160 мм – как у стандартной Калины. Под капотом найдете, скорее всего, древний «логановский» мотор K4M 1.6 (106 л. с.). Прожорливый, зато неприхотливый, с чугунным блоком и ресурсом до полумиллиона. Двухлитровая и дизельная версии стоят дороже, равно как и «рестайлинг», в котором появились ниссановский 1.6 H4M и вариаторы.
Старым моторам положена отличная механическая пятиступка JH3 (300 тысяч км) или четырехступенчатый автомат DP2, не слывущий ни ресурсным, ни надежным – соленоиды сдаются рановато. Однако он прост и недорог в ремонте.
В целом Megane недурно оснащен, неплохо рулится, не особо подвержен коррозии. Багажник – 368 л против 240 л у Калины. Ну и запчасти для «французов» искать сейчас проще – многое выпускают, например, в Турции.
А какие еще пятидверные хэтчи доступны при таком бюджете? Читайте в новой статье «За рулем»!
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Отзывы о Renault Megane (3)
Прекрасная подвеска, сочетающая высокую управляемость с комфортом и безопасностью. Отличный двигатель с фазорегулятором, очень тяговитый на низах и звереющий на верхах. Прекрасный стиль в дизайне и удобный салон с множеством кармашков.
Электронная педаль газа, работающая с задержкой в полсекунды, требует привыкания. Электроусилитель руля очень комфортен при летней езде, особенно на горных серпантинах - но пугает на скользкой зимней дороге своей пустотой.
Сошел с конвейера в октябре 2004 в Бурсе. Куплен в декабре 2004 в Инком-Авто, продолжает эксплуатироваться сегодня, пробег 152 тыс км, обслуживался только у официала, бензин только 95-й. Последний межсервисный интервал был 20 тысяч км, от пробега 127тыс.км до 147 тыс.км. Масло не ест вовсе, хотя гоняю автомобиль в хвост и в гриву, кручу мотор до отсечки 6500 рпм. За длительный срок подтвердилось национальное качество французской продукции - чем дольше выдержка, тем выше вкусовые качества. На первых годах были терки - заменили фазорегулятор (первой версии на третью) на пробеге 60 тысяч км, умер левый передний электростеклоподъемник, на 75 тыс км опорные подшипники. Ну там после рычаги подвески, рулевые тяги, по износу - это как у всех одноклассников. На 11 году жизни поменяли сайлентблоки задней балки, месяца три назад умерло сцепление на пробеге 141 тыс км. По кузову. Обалденный пластик у бамперов, многократно атаковав мерзлые сугробы, выворачивал его наизнанку. Форма восстанавливается простым нажатием пальцами с изнанки, причем следов деформации не остается. Кузов полностью оцинкован. Езжу с 2010 года с мятой раной от левой задней двери до колесной арки - напоролся на железную трубу ограждения под снегом во дворах. Краска в этом месте облупленная, серый оцинкованный металл 7-й год не ржавеет.