Ресурс движка 500 тысяч км, кузов крепкий: европейский С-класс за 700 тыс. руб.

Эксперт «За рулем»: как выбрать подержанный Renault Megane III по цене Калины

Времена такие, что за 700 тысяч рублей сейчас можно купить подержанную Калину, и то не всякую. Однако альтернатива этому решению есть, причем находится она в стане иномарок. Секрет тут кроется в... хэтчбеках! Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил рейтинг пятидверных хэтчбеков-иномарок с пробегом до 200 тысяч км.

Renault Megane III

В частности, Зиновьев рассказал о нюансах выбора подержанного Renault Megane III. За указанную сумму можно рассчитывать на машину 2010-2013 годов, и, если повезет, пробег будет меньше 150 тысяч км.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Интересно, что более простой Sandero при равных пробегах стоит сейчас почти столько же, хотя Megane размером больше и классом выше. Отметим клиренс 160 мм – как у стандартной Калины. Под капотом найдете, скорее всего, древний «логановский» мотор K4M 1.6 (106 л. с.). Прожорливый, зато неприхотливый, с чугунным блоком и ресурсом до полумиллиона. Двухлитровая и дизельная версии стоят дороже, равно как и «рестайлинг», в котором появились ниссановский 1.6 H4M и вариаторы.

Старым моторам положена отличная механическая пятиступка JH3 (300 тысяч км) или четырехступенчатый автомат DP2, не слывущий ни ресурсным, ни надежным – соленоиды сдаются рановато. Однако он прост и недорог в ремонте.

В целом Megane недурно оснащен, неплохо рулится, не особо подвержен коррозии. Багажник – 368 л против 240 л у Калины. Ну и запчасти для «французов» искать сейчас проще – многое выпускают, например, в Турции.

А какие еще пятидверные хэтчи доступны при таком бюджете? Читайте в новой статье «За рулем»!