Надежный аналог Весты и Соляриса замечен в продаже в России
На российском рынке появился новый седан Jetta VA3, который позиционируется как доступная альтернатива популярным моделям B-класса, таким как Lada Vesta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и другим.
Jetta VA3 оснащен 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Автомобиль построен на проверенной платформе Volkswagen PQ34. Седан обладает просторным салоном, кондиционером, электростеклоподъемниками, подогревом зеркал, мультимедийной системой и другими опциями.
Jetta VA3 сопоставим по цене с Lada Vesta и Hyundai Solaris, что делает его привлекательным для покупателей, ищущих бюджетный автомобиль.
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Источник: Автоновости дня
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