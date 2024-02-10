Надежный аналог Весты и Соляриса замечен в продаже в России

Бюджетный седан Jetta VA3 привезли в Россию по цене от 1,8 млн рублей

На российском рынке появился новый седан Jetta VA3, который позиционируется как доступная альтернатива популярным моделям B-класса, таким как Lada Vesta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и другим.

Jetta VA3

Jetta VA3 оснащен 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Автомобиль построен на проверенной платформе Volkswagen PQ34. Седан обладает просторным салоном, кондиционером, электростеклоподъемниками, подогревом зеркал, мультимедийной системой и другими опциями.

Интерьер Jetta VA3

Jetta VA3 сопоставим по цене с Lada Vesta и Hyundai Solaris, что делает его привлекательным для покупателей, ищущих бюджетный автомобиль.

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Источник: Автоновости дня