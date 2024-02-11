Ни за что не догадаетесь, зачем этим пикапам в кузове матрас
Компания Toyota запатентовала необычную систему крепления грузов в пикапах, которая представляет собой «надувной матрас», прикреплённый к нижней части крышки кузова.
Матрас надувается с помощью воздушного компрессора, установленного в кузове, и прижимает все незакреплённые вещи в багажнике.
Новая система крепления грузов имеет ряд преимуществ. Во-первых, она позволяет быстро и легко закрепить грузы, не используя ремни или другие приспособления. Во-вторых, матрас распределяет вес груза равномерно по всей площади кузова, что предотвращает повреждение груза и самого пикапа. В-третьих, система может использоваться для перевозки крупногабаритных грузов, которые невозможно закрепить с помощью ремней.
В описании патента говорится, что «надувной матрас» можно будет использовать не только для крепления грузов, но и для кемпинга. В этом случае матрас можно будет надуть полностью и использовать его как спальное место.
Компания пока не объявила, когда новая система крепления грузов поступит в серийное производство. Однако уже сейчас можно сказать, что она имеет большой потенциал и может стать очень популярной среди владельцев пикапов.
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Источник: Motor1
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