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Ford Puma 2024
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Абсурдная экология: в «заряженный» кроссовер засунули литровый моторчик

Компания Ford представила обновленные кроссоверы Ford Puma 2024 и Puma ST 2024

На первый взгляд изменения относительно прошлых моделей кажутся незначительными, но под капотом кроется настоящая революция. Одной из главных новостей стало то, что Ford Puma лишился 1,5-литровых двигателей. Эта смена поколений затронула как обычные, так и спортивные версии кроссовера.

Ford Puma 2024
Ford Puma 2024

Вместо 1,5-литрового турбодизеля базовая версия Puma теперь оснащается 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л. с. В паре с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,8 или 9,6 с соответственно.

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Более спортивная версия Puma ST претерпела еще более радикальные изменения. Вместо 197-сильного 1,5-литрового турбированного бензинового двигателя и механической коробки передач теперь она оснащается 1,0-литровым 168-сильным бензиновым двигателем в паре с 7-ступенчатым «роботом». Разгон до 100 км/ч теперь занимает 7,4 с, что на 0,7 с медленнее, чем у версии 2023 года.

Несмотря на уменьшение объема двигателя, Ford Puma ST по-прежнему остается мощным и динамичным кроссовером. Благодаря использованию 48-вольтового стартер-генератора он обладает функцией мягкого гибрида, что позволяет экономить топливо и снижать выбросы вредных веществ.

Внешне Ford Puma 2024 претерпел лишь незначительные изменения. Новая решетка радиатора, матричные фары и колесные диски размером от 17 до 19 дюймов придают кроссоверу более современный и стильный вид.

В салоне главными новшествами стали цифровая приборная панель с экраном на 12,8 дюйма и информационно-развлекательная система с экраном на 12 дюймов. Обе системы работают на новой медиасистеме Sync 4.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Ford
Количество просмотров 1
11.02.2024
Фото:Ford
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