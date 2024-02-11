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Toyota Crown Convertible
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Toyota показала неожиданный интересный кабриолет на базе кроссовера
Компания Toyota представила уникальный...

Toyota показала неожиданный интересный кабриолет на базе кроссовера

Компания Toyota представила уникальный кабриолет на базе кроссовера Crown

За основу был взят оригинальный кроссовер Crown. Инженеры Toyota полностью убрали крышу и стойки, однако вместо обычной крыши они не поставили складную. Это означает, что автомобиль не предназначен для плохой погоды.

Toyota Crown Convertible
Toyota Crown Convertible

Новый кабриолет сохранил четыре двери и пятиместный салон со светлой обивкой. Информации о технических характеристиках нет, но скорее всего обновленный Crown оснащён такой же установкой, как и оригинальный кроссовер RS. Установка с тремя двигателями, два из которых это электродвигатели и один 2,4 литровый бензиновый двигатель, выдает мощность до 344 л. с.

Toyota Century Convertible и Toyota Crown Convertible
Toyota Century Convertible и Toyota Crown Convertible
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Замена японским рамникам: сборка – российская, цена — от 2,4 млн рублей

Не стоит рассчитывать увидеть такой Crown в дилерских центрах. Это уникальный автомобиль, созданный в единственном экземпляре.

Ранее инженеры Toyota уже работали над аналогичным проектом Century Convertible, который был создан для чемпионов по борьбе сумо.

Источник, фото: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1
11.02.2024
Фото:Carscoops
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