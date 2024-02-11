Toyota показала неожиданный интересный кабриолет на базе кроссовера
За основу был взят оригинальный кроссовер Crown. Инженеры Toyota полностью убрали крышу и стойки, однако вместо обычной крыши они не поставили складную. Это означает, что автомобиль не предназначен для плохой погоды.
Новый кабриолет сохранил четыре двери и пятиместный салон со светлой обивкой. Информации о технических характеристиках нет, но скорее всего обновленный Crown оснащён такой же установкой, как и оригинальный кроссовер RS. Установка с тремя двигателями, два из которых это электродвигатели и один 2,4 литровый бензиновый двигатель, выдает мощность до 344 л. с.
Не стоит рассчитывать увидеть такой Crown в дилерских центрах. Это уникальный автомобиль, созданный в единственном экземпляре.
Ранее инженеры Toyota уже работали над аналогичным проектом Century Convertible, который был создан для чемпионов по борьбе сумо.
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Источник, фото: Carscoops
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