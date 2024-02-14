Крепкая подвеска, надежные коробки, просторный салон: корейский кроссовер за 1,5 млн

Эксперт «За рулем» считает Hyundai Creta ходовым кроссовером на вторичном рынке

Пятилетний автомобиль – интересный вариант для покупки с точки зрения соотношения цены и остаточного ресурса. Пробег большинства автомобилей этого возраста приближается к 100 тысячам километров.

Гарантийный период уже истек, но автомобиль еще не изношен до предела, его основные узлы в нормальном состоянии, и будущему владельцу, вероятно, какое-то время не потребуется тратиться на дорогостоящий ремонт. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев предлагает присмотреться к Hyundai Creta.

Пятилетний кроссовер можно найти по цене от 1,3 млн до 2,0 млн рублей. До 1,5 млн предлагают машину с автоматом, но только с мотором 1.6. Полноприводные версии, как правило, ближе к 2 млн рублей.

Крета хороша еще и тем, что на нее не устанавливают вариаторы и роботы, а гидроавтомат и механическая коробка – надежные и долгоиграющие.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

- На востребованность Креты не влияет даже история с задирами у моторов 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (149 л.с.). Однако задирам на малых пробегах подвержены далеко не все агрегаты – по грубым оценкам, один из десяти.

Напрашивается вывод, что связаны они с неверными действиями владельцев. Или бензин заливали неудачный и угробили нейтрализатор, или зимой гоняли без прогрева, или экономили на замене масла.

Есть, конечно, и у Креты слабые месте. Например, часто ржавеет задняя дверь и рамки передних, слабоваты шлицы раздатки у версий 4х4, быстро закисают болты сход-развала и выходят из строя датчики давления в шинах.

Зато подвеска крепкая, салон просторный, просвет – 190 мм, а багажник – почти 400 литров!

О других кроссоверах-пятилетках с пробегом за 1-1,5 млн рублей читайте в полной версии материала «За рулем».