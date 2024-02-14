Крепкая подвеска, надежные коробки, просторный салон: корейский кроссовер за 1,5 млн
Пятилетний автомобиль – интересный вариант для покупки с точки зрения соотношения цены и остаточного ресурса. Пробег большинства автомобилей этого возраста приближается к 100 тысячам километров.
Гарантийный период уже истек, но автомобиль еще не изношен до предела, его основные узлы в нормальном состоянии, и будущему владельцу, вероятно, какое-то время не потребуется тратиться на дорогостоящий ремонт. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев предлагает присмотреться к Hyundai Creta.
Пятилетний кроссовер можно найти по цене от 1,3 млн до 2,0 млн рублей. До 1,5 млн предлагают машину с автоматом, но только с мотором 1.6. Полноприводные версии, как правило, ближе к 2 млн рублей.
Крета хороша еще и тем, что на нее не устанавливают вариаторы и роботы, а гидроавтомат и механическая коробка – надежные и долгоиграющие.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
- На востребованность Креты не влияет даже история с задирами у моторов 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (149 л.с.). Однако задирам на малых пробегах подвержены далеко не все агрегаты – по грубым оценкам, один из десяти.
Напрашивается вывод, что связаны они с неверными действиями владельцев. Или бензин заливали неудачный и угробили нейтрализатор, или зимой гоняли без прогрева, или экономили на замене масла.
Есть, конечно, и у Креты слабые месте. Например, часто ржавеет задняя дверь и рамки передних, слабоваты шлицы раздатки у версий 4х4, быстро закисают болты сход-развала и выходят из строя датчики давления в шинах.
Зато подвеска крепкая, салон просторный, просвет – 190 мм, а багажник – почти 400 литров!
О других кроссоверах-пятилетках с пробегом за 1-1,5 млн рублей читайте в полной версии материала «За рулем».
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Отзывы о Hyundai Creta (12)
Качество, удобство, комфорт.
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))