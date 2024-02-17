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Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и был сбит – последствия

В Москве судят 25-летнего водителя, сбившего пенсионера в канун Нового года

Столичное УВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ против 25-летнего водителя автомобиля Lada. 25 декабря 2023 года он совершил ДТП на Кировоградской улице Москвы – сбил 80-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

ГИБДД оформила инцидент, машину отправили на штрафстоянку, а пострадавшего с различными травмами увезли в больницу. Выяснилось, что пострадал пенсионер довольно серьезно.

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Не только для чиновников: первый тест нового седана Лада
«12 февраля в следствие поступило заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которому в результате дорожно-транспортного происшествия здоровью пешехода причинен тяжкий вред. На основании этих данных принято процессуальное решение. В ходе предварительного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добавим лишь, что такое заключение экспертизы грозит самыми водителю серьезными последствиями – речь идет о реальном тюремном сроке...

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
17.02.2024
Фото:Unsplash
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