Динамика автокредитования в России снижается — эксперт указал на причину

Финансист предрек снижение динамики автокредитования в 2024 году до 25%

При условии сохранения высоких ставок в автокредитовании, этот сегмент ждет охлаждение до конца года на 20-25% в сравнении с 2023 годом. Таким мнением поделился директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

«Мы ожидаем снижения динамики автокредитования как в I квартале 2024 года, так и по итогам года. Традиционно январь-февраль являются слабыми месяцами для авторынка, а в этом году на это будут накладываться еще и высокие процентные ставки по автокредитам», — объяснил финансист.

По мнению Лопатина, продление программы льготного автокредитования на 2024-2026 годы могло бы поддержать этот сегмент рынка, без государственной поддержки выдачи автокредитов упали бы заметно сильнее.

Напомним, с ноября 2023 года Правительство РФ внесло в льготные программы автокредитования очередные изменения, они отражены в постановлении от 1 ноября 2023 года № 1834. В частности, решено снова увеличить скидку на покупку электромобилей отечественного производства – с 25 до 35%. Кроме того, количество категорий граждан, участвующих в этой программе, будет расширено. Теперь на льготные автокредиты могут рассчитывать и граждане с инвалидностью.

Получить льготный автокредит могут следующие категории: граждане, имеющие как минимум одного несовершеннолетнего ребенка – в рамках программы «Семейный автомобиль». По программе «Первый автомобиль» могут получить льготный автокредит те, у кого ранее не было его в собственности.

Работники из сфер здравоохранения и образования, граждане, сдающие в трейд-ин автомобиль старше 6 лет, которым они владели не менее 1 года, и те, кто покупает электромобиль в кредит, также могут рассчитывать на господдержку. Льготой могут воспользоваться граждане, проходящие военную службу по контракту или призыву, а также проживающие вместе с ними супруги, дети и родители.

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Источник: realnoevremya.ru