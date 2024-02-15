Российский авторынок покинул последний западный инвестор

КАМАЗ стал полностью российским: немецкий концерн Daimler продал свою долю

Немецкий автоконцерн Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) продал свою долю – 15% – в активе отечественного производителя грузовиков КАМАЗ. Об этом в комментарии «Ведомостям» рассказал генеральный директор российского предприятия Сергей Когогин.

Он напомнил, что с февраля 2022 года немецкий производитель дистанцировался от КАМАЗа.

«Их дальнейшие планы в отношении нашей компании неизвестны. Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд», – подчеркнул топ-менеджер.

Когогин не стал раскрывать детали сделки, включая имя покупателя и сумму, но, по словам близкого к компании источника, сделка состоялась и получены все одобрения.

Daimler стал последним западным автоконцерном, вышедшим из российских активов. Ранее рынок РФ покинули все ведущие мировые автопроизводители. В январе текущего года завод Hyundai в Петербурге приобрела российская компания «Арт-финанс».

Напомним, в 2008 году концерн из Германии приобрел 10% акций КАМАЗа у инвестиционной компании «Тройка диалог», сумма сделки оценивается в 250 млн рублей. Спустя время, в 2010 году, Daimler совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) приобрели еще 5% КАМАЗа: 1% у немецкого производителя, 4% – у ЕБРР, позднее Daimler выкупил у банка его акции.

На текущий момент ключевыми акционерами КАМАЗа являются ГК «Ростех» (47,1%) и компания «Автоинвест» (23,5%).

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Источник: vedomosti.ru