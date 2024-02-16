Кузов не ржавеет, движок надежный, клиренс под 200! Кроссовер за 1,3 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Nissan Qashqai с пробегом

Сейчас цены на подержанные Nissan Qashqai начинаются от 1,3 млн рублей, но большинство дороже, от 1,5 млн. Полноприводные версии дороже отчасти и из-за более богатого оснащения. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в обзоре кроссоверов с пробегом отмечает, что около 80% Кашкаев 2016-2017 годов – с различными вариаторами.

Nissan Qashqai

В теории, все они выдерживают 200 тысяч км, но по факту первые ремонты следуют уже в районе 100-150 тысяч км, а то и раньше. Ремонт дорогой, запчасти в дефиците. Мотор 1.2, питающийся только АИ-95, подкидывает отдельных проблем: прямой впрыск и турбо порождают быстрый нагар в цилиндрах, высокий расход масла и растяжение цепи ГРМ к 100 тысячам км... Но есть вариант.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Старый добрый атмосферник 2.0 (144 л.с.) намного предпочтительнее, хотя масложор постепенно развивается и у него. Сочетание с МКП – самое беспроблемное и недорогое в обслуживании, к тому же привод только передний. Но таких машин на рынке крайне мало.

Кашкаи с дизелем 1.6 (130 л.с.) дороги – 1,6-1,8 млн рублей – и не вписываются в наш бюджет. Да и нужен ли дизель? При таких ценах на солярку ничего не сэкономишь.

В остальном простая по конструкции машина без серьезных болячек, с просветом под 200 мм, нормальным багажником и достаточно стойким к ржавчине кузовом.

Nissan Qashqai

Какие еще достойные кроссоверы за цену около 1,5 млн рублей остались на рынке машин с пробегом? Читайте в новом материале «За рулем»!