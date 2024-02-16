#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как правильно ответить на вопрос 18 билета 1 ПДД-2024: верный только один вариант
16 февраля
Как правильно ответить на вопрос 18 билета 1 ПДД-2024: верный только один вариант
Эксперт объяснил, при каких неисправностях...
Sony Honda Mobility – кроссовер и седан Afeela
16 февраля
У Sony и Honda на подходе три новых автомобиля
Хонда и Сони разработали два седана и кроссовер...
Транспортный опыт Москвы пригодится при строительстве ВСМ Москва-Санкт-Петербург
16 февраля
Транспортный опыт Москвы пригодится при строительстве ВСМ Москва-Санкт-Петербург
Сергей Собянин: Правительство Москвы будет...

Кузов не ржавеет, движок надежный, клиренс под 200! Кроссовер за 1,3 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Nissan Qashqai с пробегом

Сейчас цены на подержанные Nissan Qashqai начинаются от 1,3 млн рублей, но большинство дороже, от 1,5 млн. Полноприводные версии дороже отчасти и из-за более богатого оснащения. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в обзоре кроссоверов с пробегом отмечает, что около 80% Кашкаев 2016-2017 годов – с различными вариаторами.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

В теории, все они выдерживают 200 тысяч км, но по факту первые ремонты следуют уже в районе 100-150 тысяч км, а то и раньше. Ремонт дорогой, запчасти в дефиците. Мотор 1.2, питающийся только АИ-95, подкидывает отдельных проблем: прямой впрыск и турбо порождают быстрый нагар в цилиндрах, высокий расход масла и растяжение цепи ГРМ к 100 тысячам км... Но есть вариант.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Старый добрый атмосферник 2.0 (144 л.с.) намного предпочтительнее, хотя масложор постепенно развивается и у него. Сочетание с МКП – самое беспроблемное и недорогое в обслуживании, к тому же привод только передний. Но таких машин на рынке крайне мало.

Кашкаи с дизелем 1.6 (130 л.с.) дороги – 1,6-1,8 млн рублей – и не вписываются в наш бюджет. Да и нужен ли дизель? При таких ценах на солярку ничего не сэкономишь.

В остальном простая по конструкции машина без серьезных болячек, с просветом под 200 мм, нормальным багажником и достаточно стойким к ржавчине кузовом.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Какие еще достойные кроссоверы за цену около 1,5 млн рублей остались на рынке машин с пробегом? Читайте в новом материале «За рулем»!

  • «За рулем» можно читать в Viber
Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Nissan
Количество просмотров 1
16.02.2024
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.

+10