Пожарные Филиппин пересядут на КАМАЗы

Бюро противопожарной защиты Филиппин оценило надежность и проходимость КАМАЗов

Бюро противопожарной защиты Филиппин проявило интерес к использованию техники КАМАЗ, сообщило российское торгпредство на Филиппинах, которое ранее организовало презентацию российских машин.

«После мероприятия стороны приступили к обсуждению коммерческих аспектов будущего сотрудничества», - говорится в сообщении.

На финансирование пожарной службы Филиппин в бюджете страны на 2024 год заложено 1 млрд филиппинских песо (18 млн долларов). Бюро противопожарной защиты Филиппин является одним из немногих государственных институтов, имеющих собственные доходы, которые поступают в виде налогов и сборов. Расходы ведомства в текущем году, согласно различным оценкам, могут достичь рекордных значений.

КАМАЗ – крупнейший российский производитель грузовых автомобилей, входящий в число ведущих мировых производителей. Компания специализируется на производстве грузовиков, прицепов, автобусов и силовых агрегатов. Недавно КАМАЗ выкупил 15%-ную долю в своем активе у немецкого автоконцерна Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group). И таким образом предприятие стало полностью российским.

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Источник: ТАСС