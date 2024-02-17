На М-12 полиция поймала двух наркокурьеров с крупными партиями наркотиков

В Чувашии полиция изъяла у наркокурьеров почти 34 кг запрещенных веществ

На участке федеральной трассы М-12, пролегающем по территории Чувашской Республике, с разницей в несколько дней ГИБДД задержала двух наркокурьеров, перевозивших крупные партии различных запрещенных веществ.

Первого взяли 6 февраля – экипаж ГИБДД действовал по ориентировке, остановил автомобиль Chevrolet и осмотрел его. Выяснилось, что 40-летний житель Подмосковья, ранее уже привлекавшийся за распространение, вез в багажнике около 6 кг «синтетики».

А 10 февраля оперативники остановили Тойоту под управлением 39-летнего пермяка. Он оборудовал тайники в задней и передней частях машины, где разместил более 17 кг гашиша, чуть больше килограмма кокаина и почти 9 килограммов мефедрона – то есть суммарно около 28 кг наркотических средств.

«По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По ходатайству следователей судом фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовных дел продолжается, проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия», – сообщила пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

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Источник: МВД Медиа