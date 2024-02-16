Стало известно, кому перейдут все активы производителя автокомпонентов «Марелли Рус»

Marelli покидает рынок России и передает активы «Автозаводу Санкт-Петербург»

Совместный итальяно-японский производитель автокомпонентов Marelli покидает рынок России. Об этом сегодня, 16 февраля, «Фонтанке» рассказал директор петербургского предприятия «Марелли Рус» Артем Сурков.

Он подчеркнул, что все основные средства будут переданы «Автозаводу Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan), а юрлицо «Марелли Рус» ликвидируют. Планируется, что все необходимые процедуры завершатся к маю.

«Перспектив нет, глобальная корпорация ушла вместе с Nissan, и мы находимся в стадии прекращения операционной деятельности», — уточнил директор в интервью изданию.

Отмечается, что Nissan, на долю которого приходилось 95% поставок, был не единственным заказчиком «Марелли Рус». При этом Сурков уточнил, что для моделей автомобилей отечественного АВТОВАЗа и других машин, сборка которых налажена на территории РФ, продукция «Марелли Рус» не подходит.

Ситуация усугублялась тем, что производственный процесс предприятия зависел от поставок комплектующих из-за рубежа.

«Глобально компания поставляла компоненты, мы что-то отливали на местном уровне, собирали с помощью деталей, которые нам поставляли, и все это отправляли в Nissan. Если нет компонентов для текущего производства, то не из чего собирать, даже если бы мы захотели», — объяснил топ-менеджер.

Начало работы «Марелли Рус» датируется 2012 годом, предприятие занимало площади теперь уже бывшего завода Nissan Motor Manufacturing. На производстве были сборка, сварка и штамповка автодеталей. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 2,8 млрд рублей, убыток — 244 млн рублей.

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Источник: fontanka.ru