Сложности с диагностикой, ремонтом и ТО — названы марки проблемных автомобилей

Эксперт указал на проблемы ввезенных в Россию по параимпорту автомобилей

Владельцы автомобилей бренда Hyundai, купленных на онлайн-площадках или по схеме параллельного импорта, рискуют столкнуться с проблемами в ходе их эксплуатации. Таким мнением с «Российской газетой» поделился руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Отмечается, что у россиян пока еще есть возможность купить иномарку не по официальным каналам, а заказать по параллельному импорту или купить на онлайн-сервисах. Из-за этого могут возникнуть сложности с диагностикой, ремонтом и обслуживанием, в частности, с маркой Hyundai, потому что автомобили не адаптированы к эксплуатации в России, подчеркивает Житнухин.

«Некоторые модели бренда, например Hyundai Sonata, оснащаются двигателями объемом 2 и 2,5 л, согласно результатам последних исследований, они считаются не самыми надежными», —перечислил собеседник издания.

По словам Житнухина, практически у всех моделей корейской марки возникают проблемы с трансмиссией и карданным валом, а при пробеге в 100 тысяч километров может выйти из строя передняя крестовина.

Напомним, ранее стало известно, что бывший завод Hyundai в Петербурге 9 января 2024 года вышел из простоя. Теперь он называется «Автомобильный завод АГР». В его цехах собирают автомобили Solaris и Kia Rio, но есть вероятность, что в продажу автомобили поступят под другим брендом.

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Источник: rg.ru