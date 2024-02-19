#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«За рулем» вручает приз победителю четвертой недели конкурса в «Одноклассниках»
19 февраля
«За рулем» вручает приз победителю четвертой недели конкурса в «Одноклассниках»
Поделись своей историей в «Одноклассниках» и...
Лайфхак для водителей: зачем снимать на зиму салонный фильтр?
19 февраля
Лайфхак для водителей: зачем снимать на зиму салонный фильтр?
«За рулем» оценил лайфхак для водителей на зиму...
Официальные изображения NAMI E-Transmission
19 февраля
В России разработана новая автоматическая трансмиссия
НАМИ представил линейку модульных...

Сложности с диагностикой, ремонтом и ТО — названы марки проблемных автомобилей

Эксперт указал на проблемы ввезенных в Россию по параимпорту автомобилей

Владельцы автомобилей бренда Hyundai, купленных на онлайн-площадках или по схеме параллельного импорта, рискуют столкнуться с проблемами в ходе их эксплуатации. Таким мнением с «Российской газетой» поделился руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Отмечается, что у россиян пока еще есть возможность купить иномарку не по официальным каналам, а заказать по параллельному импорту или купить на онлайн-сервисах. Из-за этого могут возникнуть сложности с диагностикой, ремонтом и обслуживанием, в частности, с маркой Hyundai, потому что автомобили не адаптированы к эксплуатации в России, подчеркивает Житнухин.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Машина с АКП за 500 тысяч – 4 отличных варианта
«Некоторые модели бренда, например Hyundai Sonata, оснащаются двигателями объемом 2 и 2,5 л, согласно результатам последних исследований, они считаются не самыми надежными», —перечислил собеседник издания.

По словам Житнухина, практически у всех моделей корейской марки возникают проблемы с трансмиссией и карданным валом, а при пробеге в 100 тысяч километров может выйти из строя передняя крестовина.

Напомним, ранее стало известно, что бывший завод Hyundai в Петербурге 9 января 2024 года вышел из простоя. Теперь он называется «Автомобильный завод АГР». В его цехах собирают автомобили Solaris и Kia Rio, но есть вероятность, что в продажу автомобили поступят под другим брендом.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
19.02.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0