Грузовики Volkswagen существуют, но вы их не видели – и вот почему!

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На видео показали линейку грузовиков Volkswagen, выпускающихся в Бразилии

Марка Volkswagen чрезвычайно популярна в мире как производитель легковых автомобилей. Но оказывается, под этим брендом производятся и грузовики, и они тоже весьма популярны, но только не в России, не в Азии, не в Европе и не в США… А в Бразилии!

Здесь эти автомобили производятся и используются, а кроме того, бразильские машины идут на экспорт во многие другие страны Южной Америки. Завод-производитель принадлежит MAN, но лицензионные грузовики делают под брендом Volkswagen, и это не случайно. Они куда более популярны, чем известные у нас MAN: каждый второй грузовик в Бразилии – это Volkswagen!

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В России создали новый могучий пикап – есть цена!

Линейка называется Volkswagen Tractor Titan Constellation, и это, как и в случае с «обычным» Volkswagen, по-настоящему народные автомобили. Они упрощены по максимуму, даже кондиционер здесь – опция. Впрочем, созданные с участием дизайнеров Volkswagen кабины весьма комфортны. Лобовое стекло, как правило, делается узким для большей защиты от камней, да и подвеска жесткая, под стать здешним дорогам.

Итак, несколько вариантов кабины, широкая гамма шасси различной грузоподъемности, разные колесные формулы (разве что полноприводных версий нет), полноценный ряд двигателей с МКП от ZF – все это Constellation, бразильский народный грузовик. Но недавно под маркой Volkswagen тут выпустили нечто особенное… Смотрим!

Источник: Гора автофактов

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
25.02.2024
Фото:Wikimedia
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