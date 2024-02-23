«Деструктивная мера»: таксисты раскритиковали идею ограничения тарифов в непогоду

Самозанятые не согласны с инициативой фиксированных цен в такси в непогоду

Административными мерами ограничить наценку на такси в условиях непогоды не получится, единственный способ сдерживания цен – только рост предложения и конкуренции. Таким мнением с «Известиями» поделился глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.

Комментируя инициативу депутатов Госдумы РФ ограничить наценки в такси во время непогоды, он подчеркнул, что цена на рынке регулируется балансом спроса и предложения, и указал на недостаток идеи парламентариев.

«В такси практически нет трудовых отношений. Водители работают сами на себя, на арендованных или личных автомобилях. Они сами решают, ехать или не ехать, брать заказ или не брать. Заставить их взять невыгодный заказ невозможно. Если цены занижать, никто из водителей не поедет вообще», — категоричен в своем мнении глава общественной организации.

Он привел в пример Москву, где стоимость такси в непогоду увеличивается в разы, потому что количество предложений административно ограничено количеством машин в таксопарках. При этом Жмакин напомнил, что на столичном рынке практически нет самозанятых на личных автомобилях, а тем более подработчиков. Это значит, что предложение не может увеличиться, а повышенный спрос «отсекается только кратным повышением цены», объясняет эксперт.

По словам Жмакина, в регионах России в непогоду цена поездки возрастает только на 20–30%, и административными ограничениями проблему не решить, единственным способом сдерживания цен может быть рост предложения и конкуренции.

«Для этого нужно убрать административные барьеры нового закона о такси № 580, которые мешают доступу самозанятых перевозчиков на легальный рынок. Нужно срочно пересмотреть существующие требования законодательства в сфере такси», — убежден общественник.

Нужен индивидуальный подход при регулировании деятельности таксопарков и самозанятых перевозчиков на личных автомобилях. Только в этом случае можно добиться легализации и соответствия возможностей отрасли потребностям людей в службе перевозок, резюмировал Жмакин.

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Источник: iz.ru