Какие чехлы с функцией обогрева сидений авто самые долговечные — рассказываем

Эксперт объяснил, как доукомплектовать автомобиль функцией подогрева сидений

Есть много мифов и реальных медицинских противопоказаний в части обогрева сидений. На самом же деле просто нужно его выключать, когда в салоне автомобиля становится тепло. Об этом «Российской газете» рассказал эксперт Алексей Рузанов.

Он подчеркнул, что практически все современные автомобили оснащены этой полезной опцией. Причем в более богатых комплектациях есть подогрев не только передних сидений, но и кресел второго ряда.

«Особенно это важно, если в машине часто возят детей. В старых автомобилях, которых в нашей стране все больше, а также в экономичных комплектациях новых авто подогрева сидений может не быть. Но существуют варианты доукомплектации таких машин», — объяснил собеседник издания.

Есть трудоемкий и дорогой вариант с установкой обогрева внутри кресел и под обивку. Но есть и более экономичный вариант — специальные накидки с функцией обогрева. Такие чехлы, кроме прочего, обновят интерьер салона.

При выборе накидки нужно обратить внимание на тип нагревателя, способ фиксации, мощность и длину шнура для подключения.

«Самые долговечные – с карбоновым нагревателем. Удобно, если чехол имеет функцию самоотключения и регулировку температуры. Большинство накидок подключаются к энергопитанию автомобиля через прикуриватель, поэтому чем меньше потребляет девайс, тем лучше», — уточняет эксперт.

В случае выбора встроенного подогрева лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Иначе в случае неправильной установки есть риск возникновения быстрого разряда АКБ и даже пожара, резюмировал Рузанов.

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Источник: rg.ru