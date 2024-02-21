Названы регионы России с самыми высокими показателями ДТП

ГИБДД: в России в 2023 году на 4,5% выросла аварийность на дорогах

В России в 2023 году было зафиксировано 132,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такую статистику обнародовала Госавтоинспекция на своем официальном сайте.

Отмечается, что в ДТП погибло 14,5 тысячи человек (+2,3%), получили травмы различной степени тяжести 166,5 тыс. (+4,3%). Больше всего ДТП произошло в Калмыкии (+35,6%), Омской области (32,5%), Республике Тыва (+24,9%) и Новосибирской области (+21,9%). При этом аварийность сократилась в Ненецком автономном округе (-30%), на Чукотке (-23,5%), в Мордовии (-6,5%), в Чечне (-14,3%) и Томской области (-12,6%).

В абсолютном значении самыми аварийными регионами стали Москва (8,1 тыс. ДТП; прирост +5,3%) и Краснодарский край (6,15 тыс. ДТП; +6%).

При этом на дорогах Краснодарского края погибли 793 человека (+3,9%), в Московской области – 664 человека (снижение на 6,5%).

Напомним, до 2023 года показатели аварийности в России сокращались. В ГИБДД одной из основных причин роста ДТП назвали перенаправление грузопотоков с запада на восток и рост популярности автотуризма. Дорожная инфраструктура не была к этому готова, уточнили в ведомстве. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее поручил ответственным ведомствам, включая МВД, Минтранс и региональные власти, разработать эффективные меры с целью снижению роста ДТП на дорогах России.

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Источник: kommersant.ru