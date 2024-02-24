В суде закрепили позицию по желтому сигналу светофора

Кассационный суд признал законным штраф за проезд на желтый свет

Житель Мурманска, гражданин П., попал в аварию после того, как проехал на желтый свет. За проезд на желтый он был оштрафован на тысячу рублей.

В ходе рассмотрения этого дела Третий кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиальное разъяснение: проезд на желтый сигнал светофора является нарушением, за которое предусмотрено наказание. И это больше не обсуждается.

Решение нижестоящего суда было признано законным, и на такие правовые позиции должны ориентироваться все суды и водители.

«Факт административного правонарушения зафиксирован работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством, имеющим функцию фотосъемки», – говорится в материалах дела.

Желтый сигнал светофора является запрещающим и свидетельствует о скорой смене сигналов. Но многие водители до сих пор уверены, что он дает право завершить начатое движение.

Правила позволяют проезжать на запрещающий желтый сигнал светофора только в экстренных случаях, но очень сложно доказать, что экстренная ситуация действительно была.

В обычной дорожной ситуации водители должны учитывать в том числе и работу светофора. Перед желтым сигналом на светофоре включается мигающий зеленый, предупреждающий о скорой смене сигнала на запрещающий. И в это время у водителя как раз есть возможность завершить маневр.

Хорошо, если на светофоре есть специальное табло, показывающее время до смены на запрещающий сигнал. Тогда можно рассчитать, успеем ли мы пересечь перекресток до изменения сигнала. При этом необходимо учитывать следующее: Правила дорожного движения запрещают выезд на перекресток (включая зеленый сигнал), если образуется затор, который заставит водителя остановиться и создаст препятствие для движения транспорта в поперечном направлении. Подробнее об этом в нашей публикации.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: «Российская газета»