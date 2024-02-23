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Стойкий кузов, безотказная АКП, живучий мотор – правильная иномарка за 500 т.р.

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Ford Focus II с автоматом

Подержанный автомобиль с АКП и за совсем небольшие по нынешним временам деньги – это вполне здравый выбор, если вооружиться знаниями, уверен эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. В своем новом обзоре он, в частности, обращает внимание на Ford Focus II и рассказывает, как правильно подойти к покупке такой машины.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Второе поколение Фокуса получило новые двигатели линейки Duratec, где массовый 1.6 (115 л.с.) сочетается только с механикой. Продавали также машины со старым 100-сильным 1.6 Zetec именно в паре с автоматом 4F27E – исключительно живучий дуэт с коллективным ресурсом 300 тысяч км.



При плохом раскладе капремонт требуется после 200 тысяч км, но чаще ближе к 300 тысячам, после чего агрегат работает дальше. Важно следить за уровнем масла (на старых машинах оно подтекает), поскольку от этого зависит долговечность фрикционов.

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Этот же автомат применен на Фиесте, а под индексом FN4A-EL и на Мазде 3 первого поколения. Но там сочетается с не особо живучим мотором Z6 1.6 (105 л.с.). И кузов у Мазды менее стоек к коррозии.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Ford
Количество просмотров 1
23.02.2024
Фото:Ford
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Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.

+25