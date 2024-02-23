Стойкий кузов, безотказная АКП, живучий мотор – правильная иномарка за 500 т.р.
Подержанный автомобиль с АКП и за совсем небольшие по нынешним временам деньги – это вполне здравый выбор, если вооружиться знаниями, уверен эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. В своем новом обзоре он, в частности, обращает внимание на Ford Focus II и рассказывает, как правильно подойти к покупке такой машины.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Второе поколение Фокуса получило новые двигатели линейки Duratec, где массовый 1.6 (115 л.с.) сочетается только с механикой. Продавали также машины со старым 100-сильным 1.6 Zetec именно в паре с автоматом 4F27E – исключительно живучий дуэт с коллективным ресурсом 300 тысяч км.
При плохом раскладе капремонт требуется после 200 тысяч км, но чаще ближе к 300 тысячам, после чего агрегат работает дальше. Важно следить за уровнем масла (на старых машинах оно подтекает), поскольку от этого зависит долговечность фрикционов.
Этот же автомат применен на Фиесте, а под индексом FN4A-EL и на Мазде 3 первого поколения. Но там сочетается с не особо живучим мотором Z6 1.6 (105 л.с.). И кузов у Мазды менее стоек к коррозии.
- А какие еще иномарки с АКП за полмиллиона рублей сейчас есть на рынке? Читайте в новом материале «За рулем»!
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Отзывы о Ford Focus (3)
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.