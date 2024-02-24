Нужно ли пользоваться ручником в машине с АКПП? Совет автомеханика

Мастер по ремонту трансмиссий объяснил важность ручного тормоза в машине с АКПП

Многие владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП) не используют ручной тормоз. Они уверены, что режим парковки способен выполнить те же функции, что и ручной тормоз. Однако эксперты считают по-другому.

Режим «парковки» на АКПП блокирует вращение выходного вала коробки передач с помощью специального механизма, состоящего из шестеренки и «штырька». Этот механизм активируется через селектор трансмиссии в салоне автомобиля. Когда рычаг переключения передач переводится в положение «P» (парковка), специальный штырек блокирует шестерню в коробке передач.

Стояночный тормоз (ручник), в свою очередь, блокирует непосредственно колеса автомобиля, зажимая тормозные колодки.

Исходя из этого, становится очевидно, что ручной тормоз надежнее удерживает машину. Это особенно важно при условии, когда автомобиль стоит на уклоне. Если при такой ситуации не использовать ручной тормоз, вес автомобиля будет удерживаться только механизмом в АКПП, что может привести к его поломке.

Ручной тормоз является важным элементом системы безопасности автомобиля. Он помогает удерживать машину на месте, даже если откажет АКПП. Поэтому водителям автомобилей с АКПП следует обязательно использовать ручной тормоз.

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Источник: njcar