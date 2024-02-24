#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ineos Fusilier
24 февраля
Ineos Fusilier: компактный технологичный ретро-внедорожник
Ineos Automotive показала компактный...
Эксперт рассказал, какие неприятности поджидают автомобилистов зимой
24 февраля
Эксперт рассказал, какие неприятности поджидают автомобилистов зимой
Автоэксперт объяснил, чем опасно долгое...
Wuling Yangguang
24 февраля
Китайцы начали продавать конкурента ГАЗ «Соболь» по цене «Гранты»
Китайская компания Wuling выпустила на рынок...

Нужно ли пользоваться ручником в машине с АКПП? Совет автомеханика

Мастер по ремонту трансмиссий объяснил важность ручного тормоза в машине с АКПП

Многие владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП) не используют ручной тормоз. Они уверены, что режим парковки способен выполнить те же функции, что и ручной тормоз. Однако эксперты считают по-другому.

Режим «парковки» на АКПП блокирует вращение выходного вала коробки передач с помощью специального механизма, состоящего из шестеренки и «штырька». Этот механизм активируется через селектор трансмиссии в салоне автомобиля. Когда рычаг переключения передач переводится в положение «P» (парковка), специальный штырек блокирует шестерню в коробке передач.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам

Стояночный тормоз (ручник), в свою очередь, блокирует непосредственно колеса автомобиля, зажимая тормозные колодки.

Исходя из этого, становится очевидно, что ручной тормоз надежнее удерживает машину. Это особенно важно при условии, когда автомобиль стоит на уклоне. Если при такой ситуации не использовать ручной тормоз, вес автомобиля будет удерживаться только механизмом в АКПП, что может привести к его поломке.

Ручной тормоз является важным элементом системы безопасности автомобиля. Он помогает удерживать машину на месте, даже если откажет АКПП. Поэтому водителям автомобилей с АКПП следует обязательно использовать ручной тормоз.

Источник: njcar

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
24.02.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0