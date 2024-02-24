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Эксперт рассказал, какие неприятности поджидают автомобилистов зимой

Автоэксперт объяснил, чем опасно долгое нахождение автомобиля под снегом

Автоэксперт Дижечко поделился списком опасностей, с которыми сталкиваются автомобилисты зимой.

Одна из самых распространённых проблем зимой - это скопление снега на машине. Из-за перепада температур снежный покров превращается в жесткий наст, который может повредить лакокрасочное покрытие.

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Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам

Негативно влияют на ЛКП соль и другие реагенты. Они приводят к потускнению и образованию коррозии.

Скрытая под снегом машина также всегда является легкой добычей для угонщиков. Одной только этой причины достаточно, чтобы регулярно очищать свой автомобиль.

При таянии снега вода затекает в полости автомобиля, а потом замерзает и расширяется, что может спровоцировать поломку механизмов.

Рекомендуется регулярно очищать автомобиль от снега и не оставлять его под покровом на длительное время. Также стоит обрабатывать дверные замки и ручки специальными средствами, предотвращающими их замерзание.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
24.02.2024
Фото:Unsplash
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