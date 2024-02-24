Эксперт рассказал, какие неприятности поджидают автомобилистов зимой
Автоэксперт Дижечко поделился списком опасностей, с которыми сталкиваются автомобилисты зимой.
Одна из самых распространённых проблем зимой - это скопление снега на машине. Из-за перепада температур снежный покров превращается в жесткий наст, который может повредить лакокрасочное покрытие.
Негативно влияют на ЛКП соль и другие реагенты. Они приводят к потускнению и образованию коррозии.
Скрытая под снегом машина также всегда является легкой добычей для угонщиков. Одной только этой причины достаточно, чтобы регулярно очищать свой автомобиль.
При таянии снега вода затекает в полости автомобиля, а потом замерзает и расширяется, что может спровоцировать поломку механизмов.
Рекомендуется регулярно очищать автомобиль от снега и не оставлять его под покровом на длительное время. Также стоит обрабатывать дверные замки и ручки специальными средствами, предотвращающими их замерзание.
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Источник: Автоновости дня
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