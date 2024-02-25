Geely выпустила спортивную версию доступного седана Emgrand

Geely вывела на домашний рынок новый седан Geely Emgrand L HiP Dragon Edition

Новая модель Geely Emgrand L HiP Dragon Edition стала настоящим прорывом в мире гибридных седанов.

Одним из ключевых преимуществ новой модели является применение гибридной силовой установки, которая делает автомобиль не только мощным, но и экологически чистым. Силовая установка, состоящая из 1,5-литрового турбомотора, трехступенчатой трансмиссии DHT и двух электромоторов, обеспечивает общую мощность 256 л. с. Это в два раза больше, чем у российского Emgrand, что делает новую модель несомненным лидером в своем классе.

Geely Emgrand L HiP Dragon Edition

Не менее важным фактором является экономичность Geely Emgrand L HiP Dragon Edition. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составляет 15,5 кВт·ч, что позволяет автомобилю проехать до 100 км на чистом электричестве. Средний расход топлива заявлен на уровне 3,8 л/100 км, а максимальный запас хода достигает 1300 км. Эти показатели делают новую модель примерно в два раза экономичнее своих конкурентов.

Однако, несмотря на высокие технические характеристики, Geely Emgrand L HiP Dragon Edition остается доступным для широкого круга потребителей. Цена новой модели снизилась на 2,8 тыс. долларов и теперь составляет всего 12,5 тыс. долларов.

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Источник: ITHome