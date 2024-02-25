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«Охотничий» экзотический клон Land Rover Defender выставили на продажу в России

Испанский клон Land Rover Defender с названием Santana продают за 1,1 млн рублей

В России впервые появился в продаже экзотический испанский внедорожник Santana, за который владелец просит чуть больше миллиона рублей.

Рамный полноприводный пикап Santana PS-10 внешне очень схож с Land Rover Defender. Выпущенный в 2007 году транспорт имеет пробег 62 тыс. км и двигатель Iveco Daily объёмом 2,8 литра мощностью 106 л. с.

Santana
Santana
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Машину в основном использовали для нечастых вылазок на охоту, о чём говорят специально установленный в салоне крепёж для ружья и металлический ящик для оружия в кузове автомобиля. К тому же внедорожник имеет усиленную подвеску, улучшенное освещение и лебёдку с пультом управления.

Santana
Santana

Владелец продает пикап за 1,1 млн рублей. Из описания видно, что это крепкий, надёжный и хорошо подготовленный к преодолению бездорожья автомобиль.

Источник: Drom.ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Drom.ru
25.02.2024
Фото:Drom.ru
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.

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