«Охотничий» экзотический клон Land Rover Defender выставили на продажу в России
В России впервые появился в продаже экзотический испанский внедорожник Santana, за который владелец просит чуть больше миллиона рублей.
Рамный полноприводный пикап Santana PS-10 внешне очень схож с Land Rover Defender. Выпущенный в 2007 году транспорт имеет пробег 62 тыс. км и двигатель Iveco Daily объёмом 2,8 литра мощностью 106 л. с.
Машину в основном использовали для нечастых вылазок на охоту, о чём говорят специально установленный в салоне крепёж для ружья и металлический ящик для оружия в кузове автомобиля. К тому же внедорожник имеет усиленную подвеску, улучшенное освещение и лебёдку с пультом управления.
Владелец продает пикап за 1,1 млн рублей. Из описания видно, что это крепкий, надёжный и хорошо подготовленный к преодолению бездорожья автомобиль.
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Источник: Drom.ru
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Отзывы о Land Rover Defender (4)
нет
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.