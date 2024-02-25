«Охотничий» экзотический клон Land Rover Defender выставили на продажу в России

Испанский клон Land Rover Defender с названием Santana продают за 1,1 млн рублей

В России впервые появился в продаже экзотический испанский внедорожник Santana, за который владелец просит чуть больше миллиона рублей.

Рамный полноприводный пикап Santana PS-10 внешне очень схож с Land Rover Defender. Выпущенный в 2007 году транспорт имеет пробег 62 тыс. км и двигатель Iveco Daily объёмом 2,8 литра мощностью 106 л. с.

Santana

Машину в основном использовали для нечастых вылазок на охоту, о чём говорят специально установленный в салоне крепёж для ружья и металлический ящик для оружия в кузове автомобиля. К тому же внедорожник имеет усиленную подвеску, улучшенное освещение и лебёдку с пультом управления.

Santana

Владелец продает пикап за 1,1 млн рублей. Из описания видно, что это крепкий, надёжный и хорошо подготовленный к преодолению бездорожья автомобиль.

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Источник: Drom.ru