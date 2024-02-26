Стало известно, сколько будет стоить привезти машину из Японии после 1 апреля

Эксперт объяснила, какие автомобили можно ввозить из Японии в РФ после 1 апреля

Количество японских машин на вторичном рынке России из-за запрета властей Японии сократилось на 3,7% по итогам 2023 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее и составило 212 тысяч автомобилей.

Эксперт автоотрасли Алёна Гулина напомнила, что с 1 апреля текущего года вступят в силу изменения в части порядка уплаты утилизационного сбора при ввозе автомобилей в РФ. Изменения коснутся автомобилей при растаможке их на территории других государств, речь идет о налогах и сборах, недоплаченных из-за занижения таможенной стоимости таких автомобилей.

«Изменения, вводимые с 1 апреля, касаются автомобилей, растаможенных в странах Евразийского экономического союза: Киргизии, Армении, Беларуси и Казахстана. Нововведения напрямую не касаются автомобилей из Японии. Как на эти изменения отреагирует рынок — увидим, но я не думаю, что будут большие изменения цен на авто, которые ввозятся из Японии «для себя», — уточнила эксперт.

Гулина отметила, что теперь можно будет привезти, например, кей-кар с мотором объемом 0,7 л, старше пяти лет с приличным пробегом стоимостью порядка 200 тысяч иен (примерно 123 тысячи рублей). Все затраты по его доставке в РФ обойдутся примерно в 500 тысяч рублей.

«Если вы ввозите автомобиль для личного пользования и не планируете его продавать в течение года, утильсбор составит 5200 рублей на автомобили старше трех лет. Если запланировали одну купить для себя, а вторую — на продажу, то утильсбор будет «коммерческим»: например, для авто с мотором 1,5 л он составит 528,8 тысячи рублей», — пояснила эксперт.

Автовладельцы должны уплатить утилизационный сбор по новым правилам в рамках постановления Правительства РФ № 1118 от 1 августа 2023 года. Человек, на которого оформляется автомобиль, обязан лично присутствовать на таможне. Если он не прописан в Дальневосточном федеральном округе, можно воспользоваться временной регистрацией в одном из регионов ДФО. На доставку автомобиля в Россию потребуется от 1,5 до 2 месяцев. Автомобиль можно привезти самостоятельно, но в этом случае нужно быть готовым к возможным сложностям и рискам, резюмировала Гулина.

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Источник: ngs.ru